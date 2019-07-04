Главные анонсы 4 июля

В Италии пройдет рабочий визит президента России Владимира Путина. Запланированы переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром страны Джузеппе Конте. Господин Путин также встретится с бывшим премьером Сильвио Берлускони. Кроме того, президент России также посетит Ватикан для встречи с папой Римским Франциском. Подробнее о визите

Вице-премьер России Виталий Мутко, возглавляющий комиссию по ликвидации ЧП в Иркутской области, прибудет в регион. Накануне, 3 июля Владимир Путин подписал указ о мерах по ликвидации паводка в Иркутской области, в котором объявил наводнение чрезвычайной ситуацией федерального масштаба. Подробнее о наводнении

Правительство России рассмотрит законопроект о либерализации системы ОСАГО. Он предполагает исключение из системы расчета цены ОСАГО коэффициента мощности и территории, возможность введения страховщиками дополнительных коэффициентов в зависимости от числа нарушений ПДД, а также увеличение страховой суммы за вред жизни и здоровью с 500 тыс. до 2 млн руб. Подробнее о реформе

Открывает Московский урбанистический форум (Moscow Urban Forum). Его тема — «Качество жизни. Проекты, меняющие города». Форум пройдет в парке «Зарядье» 4–7 июля. Ожидается, что в нем примут участие мэр Москвы Сергей Собянин, мэры Рима и Анкары, а также заместитель генерального секретаря ООН Маймунах Мохд Шариф.

Как у российских регионов не получилось стать культурными центрами Спецпроект “Ъ” Читать далее

Басманный суд Москвы огласит приговор основателю сети «Корчма "Тарас Бульба"» Юрию Белойвану по делу о неуплате налогов. Напомним, это должно было произойти еще 17 июня, но судья вместо оглашения решения возобновила судебное следствие. Причиной стало то, что суд не смог определить из предоставленных ему материалов, какую часть причиненного им ущерба подсудимый успел возместить. Подробнее о деле

В США состоится празднование Дня независимости. В Вашингтоне впервые за почти 30 лет пройдет военный парад. Белому дому пришлось согласиться на «урезанный» вариант празднования: прибывшие в Вашингтон танки будут выставлены на платформах в центре американской столицы, а вместо воинских подразделений промаршируют военные оркестры. Подробнее о параде

Самые дорогие Дни независимости Читать далее

В связи с празднованием Дня независимости американские биржи будут закрыты.