Иностранный софт возьмут в группу

Как стало известно “Ъ”, идея российских производителей программного обеспечения (ПО) заблокировать доступ иностранным конкурентам к заказам госкомпаний через отказ от локализации софта не встретила понимания ни у потребителей, ни у регуляторов. Вопрос локализации продолжит прорабатываться, в том числе в рамках новой рабочей группы по импортозамещению ПО при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). К этому готовы и в Минкомсвязи.

РСПП создает рабочую группу по импортозамещению ПО в госкомпаниях, говорится в письме организации (есть у “Ъ”). Оно направлено в ассоциацию разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт», которая выступает против идеи РСПП локализовывать иностранный софт и включать его в реестр российского ПО, дающего преференции при госзакупках (см. “Ъ” от 26 июня). Однако, говорится в письме РСПП, при переходе на российское ПО госкомпании несут двойные расходы из-за внедрения новых и списания старых ИТ-систем, испытывают трудности при взаимодействии с иностранными компаниями, так как «не все отечественное ПО соответствует международным стандартам», а некоторые классы ПО в реестре не соответствуют требованиям безопасности критической информационной инфраструктуры России. В результате в РСПП вместо поддержки идеи АРПП предложили ей вступить в союз и «принимать активное участие в выработке консолидированной позиции российского бизнеса по вопросам импортозамещения ПО».

Рабочая группа будет создана при комитете по цифровой экономике РСПП, который возглавляет глава «Ростелекома» Михаил Осеевский. В нее войдут в основном представители госкомпаний, которые являются членами РСПП. Планируется участие в работе представителей Минкомсвязи, ФАС и других ведомств. Первое заседание состоится в середине июля.

По словам директора АНО «Центр компетенций по импортозамещению» Ильи Массуха, который возглавит группу, она займется организацией тестирования российских решений в госкомпаниях, а также составлением требований к иностранным разработчикам, которые хотят локализовать производство в России, для включения программных продуктов в реестр. Господин Массух не считает нужным отказывать иностранцам. «Если исключим возможность манипулирования правами на интеллектуальную собственность, найдем, что локализовать»,— говорит он. Для обсуждения вопроса создадут подгруппу, куда войдут немецкая SAP, американская Oracle, французская Schneider Electric, индийская HCL и «все желающие». Об этом, уточнил он, уже доложено министру связи Константину Носкову на совещании 25 июня.

«Приглашение присоединиться мы получили, как и другие участники комитета. Решение пока не принято, но к диалогу готовы»,— подтвердил “Ъ” глава SAP CIS Андрей Филатов. В Schneider Electric от комментариев отказались, в Oracle на запрос “Ъ” не ответили. В Минкомсвязи «приветствуют локализацию зарубежного ПО». Закон предусматривает возможность лицензионных отчислений в пользу зарубежных правообладателей в размере не более 30%, минимум 50% в итоговой цепочке владения юрлицом должны принадлежать гражданам РФ или ЕАЭС, уточнили в министерстве.

Политику импортозамещения в ИТ в России активно начали проводить с 2016 года, но российские производители не раз жаловались, что заказчики все еще активно закупают иностранное ПО. Идея локализации иностранного софта для включения его в реестр была предложена в апреле на заседании комитета РСПП по цифровой экономике с участием представителей «Газпром нефти», «Роснано», «Роскосмоса», «Ростеха», «Росатома», ОАО РЖД и ВТБ. Источники “Ъ” тогда говорили об этом как о компромиссе, который «решит проблему навязанного импортозамещения».

В АРПП не согласны с РСПП. «Включение в реестр ПО иностранного происхождения любой степени локализации будет нести угрозу для безопасности государства»,— уверен исполнительный директор АРПП Ренат Лашин. Перспективу войти в РСПП там не рассматривают. Локализация тех классов ПО, где есть отечественные аналоги, «будет фактически уничтожать российских разработчиков», подчеркивает управляющий директор «Росплатформы» Владимир Рубанов. «Как ни оформляй права, если нет компетенции и ею перестанут делиться, развивать продукт не получится»,— добавляет заместитель гендиректора Postgres Professional Иван Панченко. Он подчеркивает, что Oracle, Intel, IBM и другие уже «открывали и закрывали центры разработки в России, но отечественной ИТ-отрасли это ничего не дало».

Кристина Жукова, Владислав Новый