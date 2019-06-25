«Это могла бы быть здоровая конкуренция»

Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Сергей Мытенков — о локализации зарубежного софта.

— Как появилась идея включать в реестр отечественного софта локализованные продукты иностранных производителей? Ее подали российские корпорации или иностранные вендоры?

— Идея исходит и от одних, и от других. Конечно, иностранные вендоры обеспокоены своей судьбой в России. С другой стороны, очень сильна интеграция их с российскими корпорациями — это и частный бизнес, и государственные компании. Например, тот же «Аэрофлот» использует SAP, и уход с этих программных продуктов достаточно болезнен, потому что надо одновременно развертывать и отечественное ПО, и иностранное. В какой-то момент будут двойные издержки.

Но это не только «Аэрофлота» касается, но и других компаний, которые давно начали интеграцию. Во-первых, разработчики отечественного ПО не могут предложить тот сервис, к которому привыкли пользователи иностранных продуктов. Во-вторых, иностранные вендоры вкладываются в разработку, они тут создали R&D-центры в «Сколково» и вообще в России, дата-центры, это хорошие инвестиции.

— В каких отраслях помимо авиации желание использовать локализованное ПО иностранных вендоров высказывается наиболее активно?

— В тех, где были крупные инвестиции в программные системы, которые выстраивались годами. Прежде всего, тут надо смотреть на деньги. Никто же не против отечественного, все за. Мы понимаем все риски, понимаем, что это нужно и важно. Вопрос финансовых результатов. Ведь инвестиции в IT достаточно серьезны, по 20–30% оборота иногда компании вкладывают в развитие IT-инфраструктуры.

— Какие типы локализованных программных продуктов предлагается включить в реестр?

— Надо исходить из того, какие компании готовы открывать коды, если говорить про западных вендоров. Какие готовы нанимать российских программистов и писать в России код, оформлять здесь компании, передавать им права на свои изобретения. Если компании готовы играть по правилам РФ, то почему бы и нет.

— Уже есть представление, какие компании готовы?

— Мне кажется, компания SAP будет готова, потому что они в России достаточно давно. У них есть свой дата-центр — то есть они достаточно серьезно инвестировали в российскую экономику. У них здесь около 2 тыс. программистов, которые пишут софт не только для России, но и глобальный.

— Локализация иностранного софта может негативно повлиять на бизнес отечественных разработчиков. РСПП предусматривает какие-то меры, чтобы минимизировать ущерб для них?

— Меры должен предусматривать не РСПП, потому что мы бизнес-объединение, а государство. Это все четко прописано в законах, у российских производителей есть преференции. Мне кажется, инициатива будет неким стимулом для российских производителей делать более качественный софт, с более широким охватом. Это могла бы быть здоровая конкуренция.

Интервью взял Владислав Новый