Инвесторы не взяли золото

По данным Московской биржи, в первом полугодии 2019 года физический объем сделок с золотом сократился почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. В июне объем торгов оказался минимальным с января 2015 года. Эксперты полагают, что инвесторы предпочли ралли в более доходных рисковых активах российского рынка.

За первые шесть месяцев 2019 года объем торгов золотом на Московской бирже снизился до 9,1 тонны, что на 47,4% меньше аналогичного показателя первого полугодия 2018 года. В денежном выражении в течение прошедших шести месяцев было заключено сделок с золотом на сумму 21,6 млрд руб., что вдвое ниже результатов аналогичного периода прошлого года (44 млрд руб.). Минимальные значения — как по объему торгов, так и по общей стоимости сделок — были зафиксированы в мае и июне (0,8 тонны и 2,1 млрд руб. соответственно) и оказались самыми низкими показателями с января 2015 года (0,74 тонны и 2,1 млрд руб.).

«На фоне глобального возвращения к риску вполне ожидаемо, что защитные активы не будут пользоваться высоким спросом»,— отмечает начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян. По его словам, золото в этом плане было первым в очереди на коррекцию, и спад объема торгов вполне закономерен.

На фоне обновления многолетних максимумов по индексу РТС и исторических максимумов по индексу Московской биржи нет ничего удивительного, что интерес трейдеров к защитным активам значительно упал.

«Инвесторов привлекает высокая дивидендная доходность российского рынка, а также корпоративные события в ключевых "фишках", которые демонстрируют сильную динамику как с начала года, так и в июне. Участники рынка решили поучаствовать в ралли и предпочли рисковые активы золоту»,— согласен главный аналитик ПСБ Роман Антонов.

Дополнительным негативным фактором стали высокие биржевые комиссии по сделкам с золотом, напоминает аналитик управления торговых операций на российском рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин. «Объемы торгов золотом росли на бирже приблизительно до 2016 года, и темпы этого роста были очень велики. Например, в феврале 2015 года по отношению к февралю 2014 года объемы торгов в денежном выражении увеличились в 5,5 раза, до 4 млрд руб. Но с 2016 года цены на золото остаются в коридоре, интерес к спекуляциям, способным оправдать выплаченную бирже комиссию, у инвесторов падает»,— отмечает он. Снижение объема операций с физическим золотом подтверждает тезис о непопулярности этого инструмента у инвесторов, добавляет господин Антонов. «При наличии альтернативных источников получения процентного дохода ОМС и физическая покупка золота уступают им»,— констатирует он.

При этом, полагают эксперты, тенденция к снижению интереса инвесторов к золоту вряд ли станет устойчивой — в ближайшие месяцы интерес к нему вернется. По словам господина Авакяна, торговый оборот и цена на металл будет зависеть от конъюнктуры глобальных финансовых рынков.

Падение спроса на золото на российском рынке совпадает с увеличением интереса к этому активу на мировом. Так, 25 июня отмечалась максимальная с мая 2013 года цена на золото — $1438 за тройскую унцию. За этим последовала незначительная коррекция, но уже в начале июля драгметалл снова подорожал — до $1404 за унцию. В конце июня суммарные активы биржевых фондов, инвестирующих в золото, обновили шестилетний максимум, приблизившись к уровню в 2,3 тыс. тонн (см. “Ъ” от 27 июня).

Мария Сарычева