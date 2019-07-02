Страны ОПЕК+ пришли к нефтяному компромиссу

Цены на нефть пока не показывают серьезного движения после нового соглашения ОПЕК+. Страны-участницы объединения утвердили продление сделки по сокращению добычи нефти еще на девять месяцев. О готовности России поддержать соглашение ранее заявлял Владимир Путин после встречи с наследным принцем Саудовской Аравии. Впрочем, крупные нефтяные компании высказывали опасения. Глава «Роснефти» Игорь Сечин говорил, что если Россия согласится сократить добычу, то ее восполнят американские компании.

Что будет с ценами на нефть? И как это отразится на рубле? Россия скорее выиграет от сделки ОПЕК+, стоимость барреля закрепится на комфортном уровне, уверен ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков: «ОПЕК+ теперь концентрируется на цели не поднять цены, а удерживать их в определенном коридоре — где-то $60-70 за баррель. При этих ценах все участники верстают свои бюджеты без дефицита, а американские нефтяники не очень-то и сильно увеличивают добычу. Именно этот баланс ОПЕК+ постоянно и будет пытаться найти. Здесь выбирают меньшее из зол: что хуже, то, что американцы все больше добывают, а мы находимся как минимум в замороженном состоянии, или то, что если мы вернемся к войне всех против всех, как это было в 2014-2015 годах, и цены будут такие же, как в кризисные — $30-40 за баррель, то кто-то уйдет с рынка? Большой вопрос, выдержим ли мы сами эту гонку».

В июне стоимость марки Brent росла на фоне обострения отношений США и Ирана. Возникла угроза перевозки углеводородов во всем Персидском заливе. На прошлой неделе стоимость доходила до $66 за баррель. Но сейчас стабилизировалась в районе $64-65. Продление соглашения ОПЕК+ — позитивный фактор для рубля, он сможет укрепиться вслед за нефтью, считает директор инвестиционного департамента UFG Wealth Management Алексей Потапов: «Медленное повышение цен на нефть в конце года и в первом полугодье 2020-го, скорее всего, тоже продолжится. Если говорить о каких-то таргетах, то рубежи достигнут $70-75 за баррель. Что касается рубля, то несмотря на то, что в силу различных факторов, в том числе свободного бюджетного правила, корреляция между курсом рубля к доллару и нефтью снизилась, она еще есть. Мы, скорее всего, увидим некое укрепление национальной валюты в течение ближайших нескольких месяцев. Возможно, оно составит 62-60 руб. за доллар, более сильного снижения ждать не стоит».

Вряд ли укрепление рубля будет сильным, сейчас связь между нефтью и российской валютой минимальна, полагает ведущий аналитик компании «Открытие-брокер» Андрей Кочетков: «В принципе для рубля это особой роли не играет, поскольку российский бюджет живет по цене около $41 за баррель, и рубль поддерживается сейчас иными факторами. Главными из них остаются профицитный бюджет, положительные сальдо платежного баланса, увеличение международных резервов выше суммы внешних долгов, а также высокая ставка Центрального банка, которая привлекает иностранный капитал на долговой рынок России».

Кстати, зарубежные инвесторы проявляют все большую активность на российском рынке. Индекс Московской биржи достиг исторического максимума. Оптимизм игроков, по словам финансистов, связан с мягкой монетарной политикой американского Федрезерва и Европейского центробанка, высокой доходностью гособлигаций, а также итогами саммита G20.

Елена Иванова