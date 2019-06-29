Экономический прогноз на июль

Завершается июнь, и “Ъ” предлагает свой экономический прогноз на следующий месяц. Эксперты отвечают на вопросы, что случится с курсом доллара к рублю, как изменятся мировые цены на нефть, какой окажется инфляция и как поведут себя доллар и евро на мировом валютном рынке.

1. Каким будет курс рубля?

2. Какой будет инфляция?

3. Какими будут цены на нефть?

4. Каким будет курс евро к доллару?

Сергей Дробышевский, директор по научной работе Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара:

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

1. Сейчас российский валютный рынок вступил в полосу стабилизации и реагирование происходит в большей степени на макроэкономические факторы, чем на возможные случаи, риски и прочие моменты. Это означает, что риски введения новых санкций со стороны США представляются менее вероятными для инвесторов. Торговый баланс России определяет то, куда движется курс рубля. Цены на нефть пока достаточно высоки — идет тенденция в сторону укрепления рубля. Разумеется, противодействует в первую очередь Минфин с ЦБ, покупая валюту для Резервного фонда (Фонда благосостояния). Думаю, как и с начала июня, мы наблюдали устойчивую тенденцию укрепления рубля, порядка 50 копеек в месяц, в июле эта тенденция сохранится.

2. Инфляция замедляется достаточно быстро. Сейчас эффект от повышения НДС практически исчез. ЦБ проводил достаточно жесткую политику. В июле будут определенные сезонные факторы, а в июле-сентябре мы снова будем ждать инфляцию, которая была до прошлогоднего всплеска. Это инфляции в районе нуля или даже небольшой дефляции в эти летние месяцы. По итогам 2019 года инфляция вряд ли превысит 4–4,5%.

3. Если на встрече ОПЕК+ страны не смогут договориться о дальнейшем сокращении квот добычи нефти или поддержания соглашения, которое действует сейчас, то в краткосрочном периоде военный фактор будет поддерживать цены на нефть на уровне текущего. Он сохранится в июле в районе $65–70 за баррель. Риск военного конфликта США и Ирана будет поддерживать цены на приемлемом для России уровне.

4. Соотношение курса евро к доллару сейчас находится в замороженном состоянии, потому что присутствует достаточно большое количество факторов с разных сторон. Несмотря на то что есть торговая война между Европой и США, Европейский ЦБ продолжает политику количественного смягчения. Европейские страны сейчас находятся в менее благоприятной экономической ситуации, курс между долларом и евро колеблется фактически на 2–3 цента за единицу. Это означает, что валютные спекулянты потеряли интерес к торговле на этой паре, видимо, такая ситуация сохранится. Но если в какой-то момент интерес возникнет — будут заметные колебания до 50 центов за евро. Факторы очень сильно меняются за последние год-полтора, а курс остается стабильным.

Наталья Акиндинова, директор института «Центр развития» НИУ ВШЭ:

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

1. Курс рубля к доллару в июле останется на тех же позициях, что был в июне, в коридоре 62–63. Бюджетное правило работает, цены на нефть стабильны, и я не вижу никаких особых предпосылок для серьезных изменений этих показателей. Чаще всего в прошлом на курс влияли лишь всякие шоковые факторы типа санкций либо их ожидания, но это все непредсказуемо, поэтому закладывать их в прогноз бессмысленно.

2. Думаю, что уровень инфляции будет на минимальном уровне 0,1–0,2%. Какое-то слабое влияние на показатели может оказать то, что недавно ЦБ снизил ставку, но у нас слабый внутренний спрос, поэтому в июле не вижу никаких серьезных причин для роста этих показателей.

3. Цена на нефть немного снизилась, но ничего серьезного произойти там не должно, и цена на нефть, скорее всего, должна остаться на тех уровнях $65–67 за баррель. Сегодня цены на нефть стали больше зависеть от ситуации в США, от ее запасов, поэтому эти данные оказывают гораздо большее воздействие на рынок нефти, чем ситуации в других странах, таких как Венесуэла или Иран.

4. И здесь июльская ситуация, скорее всего, сильно не изменится. Не видно ничего такого, чтобы могло оказать серьезное влияние на изменение этого соотношения. Думаю, что показатели июля будут близки к июньским: 1,14–1,15.

Михаил Крутихин, партнер информационно-консалтинговой компании RusEnergy:

1. Рубль, конечно, укрепляется и в июле, возможно, ослабнет не сильно. Скажется возможное падение цены за нефть, а также летом будет не такой спрос на рубли со стороны больших компаний — налоги у них все уже уплачены. Ожидаю, что ЦБ проявит мудрость и облегчит участь российских экспортеров. А дальше я все-таки предполагаю, что рубль начнет падать, и в конце концов ожидаю его падения до 80 руб. за доллар.

2. Мы видим, что везде всё дорожает. Поэтому инфляция, на мой взгляд, будет на уровне 3–3,5% и даже 4% не меньше в годовом выражении.

3. Цены на нефть предсказать совершенно невозможно, но думаю, что средняя цена останется на уровне от $65 за баррель, и вряд ли она будет слишком сильно отклоняться вверх или вниз. За месяц маловероятно, что произойдет что-либо сверхординарное.

4. Сейчас евро немножко свалился, но предположу, что евро к доллару будет где-то на уровне 1,15. Я не вижу каких-то определенных событий, которые могут этому помешать.

Алексей Мамонтов, президент Московской международной валютной ассоциации:

1. До конца июля курс рубля, скорее всего, понизится, может быть, даже до 62–62,1 руб. за доллар. Поступление валютной выручки на рынок велико, а основные расчеты по внешней задолженности обычно приходятся на осень. К тому же наши граждане, которые традиционно летом покупают много валюты, готовясь в отпуск, сейчас не очень активны.

2. С инфляцией проще всего, потому что традиционно летом динамика работает в пользу рыночной ставки, и мы, скорее всего, останемся на весенних рубежах в районе 0,3%, а может быть, инфляция даже сократится до уровня 0,1%. И так будет до самой осени.

3. Это самая «стремная» позиция для прогноза, поскольку сейчас очень нервная ситуация с точки зрения политических рисков. Думаю, что в июле будет заметная волатильность, в какой-то момент цена на нефть может опуститься до $60, а потом опять устремиться к уровню конца июня — около $63 за баррель Brent. Но серьезного повышения цены, скорее всего, не будет.

4. По поводу прогнозов некоторых финансовых аналитиков, что Дональд Трамп в ближайшее время развяжет валютную войну и курс достигнет $1,4 за евро, могу сказать, что это блеф. Хотя эта пара в последнее время тоже подвержена волатильности, до таких уровней курс евро не дойдет, а скорее всего, даже снизится до $1,12–1,13 за евро. Все индикаторы показывают, что ситуация развивается не в ущерб европейской валюты. Трамп очень часто блефует и, кстати говоря, делает это очень грамотно.

Группа «Прямая речь»