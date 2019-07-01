VPN «Лаборатории Касперского» начал блокировать запрещенные в России сайты

VPN Kaspersky Secure Connection начал блокировать запрещенные в России сайты, сообщил «РИА Новости» директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин. VPN «Лаборатории Касперского» стал первым и пока единственным VPN-сервисом, выполнившим требования Роскомнадзора по блокировке запрещенного контента.

Сервисы VPN (Virtual Private Network) позволяют получить доступ к сайтам, запрещенным в том или ином регионе. VPN также шифрует информацию и сохраняет ананимность пользователя.

«Сервис VPN Kaspersky Secure Connection блокирует сайты из реестра запрещенных в России. При попытке зайти на заблокированный сайт через VPN «Касперского» появляется сообщение-заглушка, что доступ к странице ограничен на основании закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"»,— заявил господин Щельцин.

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В марте 2019 года Роскомнадзор впервые потребовал от владельцев VPN-сервисов подключиться к реестру запрещенных в России сайтов. Требования о подключении к государственной информационной системе (ФГИС; содержит реестр запрещенных сайтов) были направлены операторам VPN-сервисов NordVPN, Hide My Ass!, Hola VPN, OpenVPN, VyprVPN, ExpressVPN, TorGuard, IPVanish, Kaspersky Secure Connection и VPN Unlimited. В случае неподключения к ней регулятор «может принять решение об ограничении доступа к VPN-сервису». Запрет на предоставление доступа к запрещенным сайтам для VPN-провайдеров и анонимайзеров вступил в силу еще в 2017 году.

В начале июня 2019 года глава Роскомнадзора Алескандр Жаров заявил о блокировке в течение месяца девяти сервисов VPN, которые отказались подключиться к реестру запрещенных в России сайтов.

Подробнее о том, как ведомство потребовало от сервисов фильтровать трафик, читайте в материале “Ъ” «Роскомнадзор взялся за VPN».