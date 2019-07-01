Facebook и Google крадут мозги из Европы

На прошлой неделе группа британских ученых в области квантовых вычислений переехала в Кремниевую долину, чтобы основать стартап под названием PsiQ. Инвестором стала созданная основателем Android Энди Рубином венчурная фирма Playground, продавшая два последних проекта Amazon. Это далеко не первый раз, когда высокотехнологичных специалистов из Европы переманивают в США, и европейские стартапы начинают беспокоиться на этот счет.

За последние несколько лет американские корпорации увеличили количество покупок новых технологичных компаний в Европе. В 2014 году Google приобрела британскую компанию DeepMind, специализирующуюся на искусственном интеллекте. В 2016 году та же Google купила французскую компанию Moodstocks, разработчика машинного обучения для распознавания изображений. В 2017 году Facebook приобрела немецкого разработчика плагинов для добавления и удаления объектов в видео Fayteq.

По данным консалтинговой фирмы Mind the Bridge, в период с 2012 по 2016 год американскими фирмами было куплено 562 европейских стартапа, что составило 44% от их общего числа. В 2017 году компании из США приобрели еще 17 европейских стартапов. По данным исследовательской компании Valuer, 22 из 30 самых покупающих компаний в мире находятся в США, тринадцать из них располагаются в Кремниевой долине. По словам экономиста Google Хэла Вариана, основной причиной приобретений является возможность купить целиком команды разработчиков, а не специалистов по отдельности.

Ситуация стала настолько серьезной, что в январе 2019 года 500 европейских стартапов, совокупная стоимость 12 крупнейших из которых составляет порядка $35 млрд, подписали открытое письмо европейским политикам, в котором выразили озабоченность «утечкой мозгов» в США. Они потребовали изменить европейское законодательство, чтобы технологичные стартапы, которые не могут соревноваться в зарплатах с американскими гигантами, могли позволить сотрудникам покупать часть компании, таким образом компенсируя недостаток дохода.

В то же время европейские политики не считают растущий спрос США на европейские стартапы проблемой. На прошлой неделе французский министр по цифровым технологиям Седрик О заявил, что американские поглощения французских стартапов «не являются проблемой», если технологии новых компаний не являются критичными для страны. По мнению Bloomberg, европейцы в первую очередь обеспокоены защитой таких машиностроительных фирм, как Alstom SA и Siemens AG, а не своих стартапов и, в частности, продажей в ноябре 2018 года немецкой роботостроительной компании Kuka в Китай.

Евгений Федуненко