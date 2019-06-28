В ЛДПР заявили, что Олег Капитанов продолжит бороться за пост губернатора Петербурга

Высший совет ЛДПР выступил с заявлением, в котором дал свою оценку ситуации с кандидатом на пост губернатора Петербурга Олегом Капитановым, который ранее согласился возглавить комитет Смольного по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики. В партии заявили, что ее представитель сделал это под давлением чиновников городской администрации, но уже в ближайшее время напишет заявление об увольнении с этой должности, сообщается на официальном сайте ЛДПР.

В заявлении также уточняется, что подписи муниципальных депутатов в поддержку выдвижения господина Капитанова есть, но пока выдали не все, а оставшиеся придерживают, и он должен получить их в ближайшее время. В случае если кандидат Капитанов не будет зарегистрирован, ЛДПР все равно продолжит свою кампанию в Петербурге, «но тогда уже будет вести ее против врио губернатора», говорится в заявлении партии.

“Ъ-СПб” писал, что Олег Капитанов принял предложение врио губернатора Петербурга Александра Беглова возглавить комитет по межнациональным отношениям, отказавшись при этом от дальнейшего участия в предвыборной кампании на пост главы города. Одновременно с этим мандат депутата ЗакСа у господина Капитанова был прекращен.