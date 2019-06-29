Олег Капитанов вышел из ЛДПР и согласился возглавить комитет в Смольном

Экс-депутат петербургского Заксобрания Олег Капитанов отказался от участия в выборах губернатора Петербурга и приостановил членство в ЛДПР. Теперь он возглавляет комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге.

Как сообщает «Фонтанка», с таким заявлением он выступил на празднике Сабантуй во Всеволожском районе Ленобласти в субботу, 29 июня. Свое решение господин Капитанов объясняет желанием работать на благо города, «потому что интересы петербуржцев важнее».

Напомним, ранее врио губернатора Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение о назначении Олега Капитанова на должность председателя комитета в Смольном.

Таким образом, свое решение господин Капитанов принял вопреки заявлениям высшего совета ЛДПР о том, что на экс-кандидата в губернаторы было оказано давление, и в ближайшее время он напишет заявление об увольнении с должности председателя комитета.

Анастасия Шумова