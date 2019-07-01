В Башкирской содовой компании сменился управляющий

Совет директоров Башкирской содовой компании (БСК, входит в «Башкирскую химию») назначил ее генеральным директором Эдуарда Давыдова, ранее работавшего в компании первым заместителем гендиректора. Господин Давыдов также возглавит дочернее предприятие БСК в Пермском крае — Березниковский содовый завод. Ан Ен Док, руководивший обоими предприятиями с 2007 года, возглавит филиал БСК в Москве и будет руководить реализацией проекта «Титан». В 2020 году ему исполняется 70 лет. В релизе приводятся слова бывшего топ-менеджера о том, что Эдуард Давыдов не один год проработал заместителем, «прекрасно владеет ситуацией, знает предприятия изнутри, пользуется заслуженным авторитетом».

Эдуард Давыдов родился в июле 1984 года в Нальчике Кабардино-Балкарской республики. Окончил Российский химико-технологический университет имени Менделеева, факультет «Химическая технология и биотехнология», Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. В 2005 — 2010 годах занимал руководящие должности на предприятиях химической промышленности в России. С 2012 года возглавлял коммерческий отдел ОАО «ЕТК». В 2013 году назначен на должность заместителя генерального директора по снабжению и продажам БСК. Первым заместителем генерального директора работал с декабря 2017 года.

Ирина Самойлова