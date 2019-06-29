Из-за наводнения в Иркутской области один человек погиб, трое пропали без вести

Как сообщил минздрав Иркутской области, во время наводнения в регионе погиб один человек, еще трое числятся пропавшими без вести, 16 человек госпитализированы. «В пунктах временного размещения проводятся опросы для уточнения. К сожалению, внутри домов осмотр можно будет проводить после того, как сойдет паводок»,— сказал полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Как пояснили "Ъ" в пресс-службе регионального правительства два человека пропали без вести сегодня, 29 июня, в Тулуне. Еще о двоих погибших сообщалось накануне, 28 июня. Трагедия произошла в деревне Евдокимова Тулунского района. Как рассказывал заммэра района Владимир Карпенко, вечером 27 июня местные власти попросили жителей покинуть свои дома. Одна семья от эвакуации отказалась. Уже когда в деревне начался паводок, они позже утонули, спасаясь на лодке. Оба были объявлены погибшими, однако найдено тело только одного из них.

Замминистра здравоохранения Иркутской области Елена Голенецкая сообщила, что больницы в затопленных территориях продолжают работать. Работают вертолеты санавиации. Так, сегодня в Братск эвакуировали шесть человек из Тайшета и Нижнеудинска. Троих пациентов планируется доставить в Иркутск.

В Тулуне из берегов вышла река Ия и прорвала дамбу. По данным на утро 29 июня уровень воды в реке составлял 13,75 м при критической отметке в 7 м. Также подтоплены населенные пункты в Нижнеудинском, Тайшетском, Чунском районах. Затоплено около 4 тыс. домов. 27 тыс. человек остались без электричества, перекрыта федеральная трасса «Сибирь».

Екатерина Еременко, Иркутск