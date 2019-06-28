Во время паводка в Иркутской области погибли два человека

Семья из двух человек погибла в деревне Евдокимовка Тулунского района в результате сильного паводка на территории Иркутской области, доложил заммэра Тулунского района Владимир Карпенко на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. По его словам, вечером 27 июня, еще до наступления критической ситуации, местные власти обошли жителей с просьбой покинуть свои дома. Одна семья от эвакуации отказалась.

«Уже около 23:00 начался паводок. Данная семья решила предпринять попытку самостоятельной эвакуации на лодке. В результате произошел несчастный случай»,— сказал Владимир Карпенко. Он также сообщил, что в это время в деревню уже двигался отряд спасателей.

Глава правительства Иркутской области Руслан Болотов потребовал проинформировать население о правилах эвакуации, применив все доступные средства от СМС до громкоговорителей. Господин Болотов сообщил также, что у регионального управления МЧС находятся в резерве спасатели и вертолет. Еще одно воздушное судно — в резерве регионального правительства, и при необходимости оно будет использоваться для эвакуации людей.

Напомним, из-за ливней в Иркутской области повысился уровень воды в реках, подтоплено почти 2,5 тыс. жилых домов в 20 населенных пунктах. Потребовалась эвакуация 850 человек. Перекрыта федеральная трасса «Сибирь».

Екатерина Еременко, Иркутск