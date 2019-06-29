МЧС: ситуация с паводком в Иркутской области будет ухудшаться

Первый замглавы МЧС Александр Чуприян заявил, что ведомство прогнозирует ухудшение ситуации в Иркутской области. По его словам, критические уровни воды поднимаются, и это будет продолжаться еще сутки—двое. «Обстановка непростая. Обстановка будет ухудшаться»,— сказал он (цитата по ТАСС). Пострадавшему от паводка региону окажут помощь из федерального бюджета.

Иркутский губернатор Сергей Левченко сообщил, что на компенсационные выплаты пострадавшим из федерального бюджета и резервного фонда региона выделено 980 млн руб. Сумма будет изменяться при уточнении ущерба. «Мы предоставляем возможность за те средства, которые положены по утрате имущества и жилого помещения, построить жилье здесь либо приобрести его в других населенных пунктах»,— сказал он.

«Выплаты, которые пойдут сразу,— это 10 тыс. руб., сейчас списки составляются. Потом в зависимости от ущерба — 50 или 100 тыс. руб. А дальше уже будут приняты решения по жилью»,— уточнил полпред президента в Сибирском ФО Сергей Меняйло. Выплаты начнутся сегодня, 29 июня.

Сергей Левченко, Сергей Меняйло и глава МЧС России Евгений Зиничев находятся в Тулуне, где из берегов вышла река Ия и прорвала дамбу. Эвакуировано более 500 человек. Людей вывозили на лодках, а куда нельзя было добраться водным транспортом — снимали с крыш домов на вертолете. Согласно оперативной сводке, ночью каждые два часа вода прибывала примерно на полметра. По данным на утро 29 июня уровень воды в реке Ия составлял 13,75 м при критической отметке в 7 м.

Также подтоплены населенные пункты в Нижнеудинском, Тайшетском, Чунском районах. Затоплено около 4 тыс. домов. 27 тыс. человек остались без электричества, перекрыта федеральная трасса «Сибирь». В поселке Евдокимова Тулунского района погибли два человека, которые отказались вовремя эвакуироваться и позже утонули, спасаясь на лодке.

В настоящее время проходит заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Его ведет председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов. По сообщению пресс-службы регправительства, в подтопленных территориях регуправление Роспотребнадзора начинает дезинфекционные мероприятия, ведется расчет необходимой суммы. Минздрав Иркутской области срочно закупит медикаменты первой необходимости для населения пострадавших районов.

Господин Болотов поручил службе потребительского рынка региона контролировать цены на продукты и питьевую воду в пострадавших территориях.

Екатерина Еременко, Иркутск