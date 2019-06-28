СМИ: Россия выплатит Казахстану более $70 млн компенсации за грязную нефть

«Транснефть» согласовала с Казахстаном условия компенсации ущерба казахстанским грузоотправителям за некачественную российскую нефть. По информации источников агентств Reuters и Bloomberg, российская компания будет платить казахстанской стороне по $15 за баррель нефти. По оценке собеседников Reuters, общая сумма компенсации составит $76 млн. В эту сумму входят убытки от потери качества, простоя и хранения грязного сырья.

О том, что Россия и Казахстан договорились о компенсации ущерба за грязную нефть, стало известно 25 июня, но тогда стороны не разглашали условия договоренности. Напомним, на резкое ухудшение качества нефти из России, поставляемой по трубопроводу «Дружба», 19 апреля пожаловался «Белнефтехим», после чего белорусская компания приостановила транзит российского сырья в Европу. «Транснефть» заявила, что экспортируемую нефть умышленно загрязнили хлорорганическими соединениями. По факту инцидента возбудили уголовное дело об умышленном загрязнении нефти, в рамках которого четыре человека отправлены под домашний арест.

О развитии ситуации вокруг «Дружбы» — в публикации “Ъ” «Чехия увязла в грязной нефти».