«Транснефть» договорилась с Казахстаном о компенсации ущерба за грязную нефть

Гендиректор АО «КазТрансОйл» Димаш Досанов и президент «Транснефти» Николай Токарев согласовали компенсацию ущерба казахстанским грузоотправителям за некондиционную нефть из России. Представители двух компаний встретились 20 июня в рамках заседания правления международной Ассоциации транспортировщиков нефти в Санкт-Петербурге.

По словам гендиректора казахстанской компании, «Транснефть» предложила механизм компенсации, который «существенно упростит расчеты и выплаты за некондиционную нефть». Детали механизма и сумму выплат компании не раскрыли.

«Все участники трубопроводного рынка впервые столкнулись с проблемой загрязнения нефти хлорорганикой. Я считаю, что “Транснефть” отреагировала профессионально, сделала все возможное для ликвидации последствий»,— рассказал Димаш Досанов, слова которого приводит пресс-служба «КазТрансОйла».

На резкое ухудшение качества нефти из России, поставляемой по трубопроводу «Дружба», 19 апреля пожаловался «Белнефтехим», после чего белорусская компания приостановила транзит российского сырья в Европу. «Транснефть» заявила, что экспортируемую нефть умышленно загрязнили хлорорганическими соединениями. По факту инцидента возбуждено уголовное дело об умышленном загрязнении нефти, в рамках которого четыре человека отправлены под домашний арест.

О развитии ситуации вокруг «Дружбы» — в публикации “Ъ” «Чехия увязла в грязной нефти».