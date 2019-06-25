Гендиректор «Аэрофлота» публично высказался о расследовании крушения Superjet

На годовом собрании акционеров гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев выразил соболезнование родственникам погибших. Он напомнил, что Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет трагедии. «К нам много вопросов, и у нас их много», подчеркнул Савельев. Кроме того, из-за трагедии в Шереметьево руководство «Аэрофлота» не получит премии до конца года, сообщил гендиректор компании. Катастрофа произошла 5 мая. В Superjet, который летел из Москвы в Мурманск, попала молния. Экипаж решил вернуться в Шереметьево, но во время жесткой посадки борт загорелся, погиб 41 человек из 78-ми.

Выведет ли заявление Савельева расследование причин катастрофы на новый уровень? Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров уверен, что ситуация кардинально не изменится, однако вопросы до сих пор остаются: «C одной стороны, “Аэрофлот” частично признает, что есть вопросы к самой компании, и это обозначено в предварительном отчете, но, с другой стороны, указывает, что в этом расследовании, как говорится, далеко не все понятно. Уверен, что специалисты еще не готовы прямо указать пальцем на виновных. Наверное, не просто так МАК оставляет определенные вопросы открытыми. И чтобы до конца выяснить, с чем это связано, он заявил, что проведет тестовый полет с воссозданием этой ситуации.

Только после этого, я думаю, можно будет с высокой степенью достоверности сказать, какой набор причин в итоге привел к этому печальному итогу. Почему МАК ограничился только упоминанием переговоров пилотов, но не привел полностью стенограмму? Непонятно, почему нет показаний ни самих пилотов, ни пассажиров. Нет объяснений и поведению экипажа, почему, например, при обыкновенном маневре пилоту приходится вместо одного движения ручкой делать десять, чем это вызвано? Причем это повторяется на нескольких этапах завершения полета. МАК не указывает, что экипаж предпринимал какие-то действия, хотя по факту на высоте 82 м самолет вдруг начинает подныривать под глиссаду».

Исполнительный директор Общества независимых расследователей авиационных происшествий Валерий Постников уверен, что «Аэрофлот» и сейчас сотрудничает с Межгосударственным авиационным комитетом в рамках расследования катастрофы: «Комиссия составлена приказом руководителя Межгосударственного авиационного комитета. В ее состав входят представители в том числе и авиакомпании, Федеральной авиационной службы. Когда все это будет закончено, отчет будет направлен разработчику-изготовителю для его реакции. Сотрудничество обусловлено необходимыми контактами по представлению информации, по обсуждению в подкомиссиях».

В предварительном отчете МАК говорится, что экипаж не запросил у диспетчеров разрешения обойти грозовой фронт. Кроме того, при приземлении пилоты разогнали самолет, а также наклонили нос борта, что также могло стать ключевым эпизодом трагедии. При этом эксперты отметили, что из-за удара молнии отказал автопилот, и связь нарушилась. В результате авиаспециалисты вновь заговорили о проблемах в конфигурации самого Superjet. Впрочем, трагедия вряд ли отразится на судьбе самолета, предполагает бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов: «Многие будут критиковать, ругать самолет, находить очень много недостатков в технических системах, но через пару недель это все забудется, замнется, и все останется как прежде. Не думаю, что это сильно повлияет на Superjet, потому что заявка была правительственной, а сами себя они критиковать не будут».

Полный отчет о трагедии в Шереметьево МАК намерен опубликовать в течение года.

Александр Рассохин