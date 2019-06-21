Зурабишвили считает, что Россия заинтересована в конфликте в Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов назвала Россию врагом и заявила, что те, кто способствует внутреннему конфликту, осуществляют российскую политику. «Россия — наш враг и оккупант. Ее пятая колонна может быть более опасной, чем открытая агрессия»,— написала президент в Facebook.

«Я хотела бы еще раз сказать, что распад страны, общества и внутреннее противостояние не на руку никому, кроме России»,— считает госпожа Зурабишвили.

В Грузии проходят многотысячные протесты из-за визита в страну российских депутатов, которые приняли участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия. Граждан страны возмутило то, что депутат Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. К вечеру четверга протестующие собрались возле здания парламента, угрожая штурмовать его и требуя отставки спикера, а также глав Службы госбезопасности и МВД.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «На холмах Грузии лежит ночной мятеж».