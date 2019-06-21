Доктору прописали залог

Свердловский райсуд Перми вчера отказал следствию в ходатайстве о заключении в СИЗО главврача ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики» Марины Друговой. По версии МВД, она похитила чуть меньше 1 млн руб. под видом оказания услуг центру сторонними компаниями и ИП. Сама гос­пожа Другова обвинений в мошенничестве не признает. В итоге суд избрал ей меру пресечения в виде залога 3 млн руб., который необходимо внести сегодня.



Судебное заседание началось с рассмотрения ходатайства защитников, адвокатов Анастасии Штэфан и Анастасии Мамошиной, о приобщении медицинских документов, согласно которым у Марины Друговой имеется серьезное заболевание, требующее периодического лечения. На ближайшее время запланирован очередной лечебный курс, который «жизненно необходим» подозреваемой. Также защитники попросили приобщить ходатайство членов Общественной палаты Пермского края, которые просили не избирать ей меру в виде заключения под стражу. «При обыске в квартире подозреваемой был обнаружен ее загранпаспорт,— сообщила суду госпожа Штэфан,— но изъят он не был. При этом следствие приводит доводы, что она может скрыться. В целях ее защиты мы просим приобщить паспорт к материалам дела».

В итоге суд удовлетворил ходатайство лишь в части приобщения медицинских документов и ходатайства палаты.

Из оглашенного ходатайства об избрании госпоже Друговой меры пресечения следует, что она была задержана вечером 18 июня. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере). Следствие считает, что с декабря 2015 по март 2016 года она похитила более 366 тыс. руб., выделенных центру из бюджета Пермского края в качестве субсидий. «Из анализа движения по лицевым счетам центра следует, что денежные средства различными суммами списывались на счета других организаций и ИП под видом оплаты услуг по организации и техническому обеспечению мероприятий центра. Фактически услуги не производились»,— пояснила следователь.

Эти 366 тыс. руб. поступили на расчетный счет АНО «Медицинская профилактика», председателем которой является Виталий Жуланов. Но, по мнению следователей и оперативников, на самом деле эту организацию он не контролировал, а соз­дал ее по просьбе Марины Друговой. «Медицинскую профилактику» фактически контролировала она. В ходе обследования помещений ГБУЗ «Центр медицинской профилактики» в рамках закона об ОРД оперативники подразделений УЭБ и ПК УМВД Перми и ГУ МВД края обнаружили учредительные документы АНО, печать и доступ к расчетным счетам организации.

Кроме того, со слов следователя, было установлено, что с апреля 2017 по апрель 2018 года Марина Другова по договоренности с одним из ИП перечисляла на его счет деньги по формальным договорам оказания услуг. Фактически оказаны они не были, а предприниматель вернул главврачу 597 тыс. руб. наличными.

Следователь заявила суду, что, находясь на свободе, госпожа Другова может оказать давление на свидетелей, часть которых ее подчиненные, скрыться от правоохранительных органов и помешать расследованию дела.

На вопрос защитника, как она может помешать расследованию, следователь ответила, что до сих пор не установлено местонахождение печати АНО «Медпроф», она может быть у подозреваемой. «Еще не проверены все контрагенты центра, в ходе расследования выявляются другие преступления»,— заявила сотрудник МВД. Прокурор Мария Никитенко поддержала ходатайство следствия. «Идет активная фаза расследования дела, заболевание подозреваемой не является препятствующим нахождению под стражей»,— отметила прокурор.

Защитники Марины Друговой на судебном заседании говорили, что скрываться она не собирается. По словам Анастасии Мамошиной, подозрение в тяжком преступлении не является само по себе основанием для заключения человека под стражу. «Фраза в ходатайстве следователя, что она может оказать давление на свидетелей, абсолютно ничем не подтверждена»,— считает гос­пожа Мамошина. Защитники предложили суду рассмотреть возможность домашнего ареста или залога.

После этого владельцы квартиры, которую снимает подозреваемая, подтвердили суду готовность предоставить эту жилплощадь для нахождения под арестом. Ее сожитель Сергей Лузин заявил, что готов обеспечивать госпожу Другову в материальном плане. Отец подозреваемой Александр Другов пояснил, что готов внести залог 600 тыс. руб. Сама Марина Другова попросила не лишать ее свободы. «Я собираюсь оказывать всяческое содействие следствию, не признаю вину и хочу доказать, что не виновата»,— пояснила она.

В результате судья Елена Кожевникова посчитала, что следствие не привело достаточных оснований необходимости заключения подозреваемой в СИЗО. Постановлением суда мера пресечения избрана в виде залога, но в размере 3 млн руб. Фактически он может быть внесен до вечера пятницы. Срок задержания главврачу продлен до 16 часов 22 июня. Если деньги не будут внесены в полном объеме, то Марине Друговой может быть избрана иная мера пресечения. Согласно УПК, обвинение госпоже Друговой должно быть предъявлено в течение десяти суток.

Марина Другова хорошо известна в Прикамье. Вела телепередачи на пермском ТВ. В 2016 году баллотировалась в Законодательное собрание края по пермскому округу №5, но снялась с выборов.

Дмитрий Астахов