Главные новости к утру 19 июня

Президент США Дональд Трамп официально объявил о планах баллотироваться на второй срок на президентских выборах в 2020 году. На выступлении во Флориде он положил начало своей новой избирательной кампании.

Как выяснил “Ъ”, продажи российского авторынка падают гораздо быстрее, чем показывает статистика Ассоциации европейского бизнеса. Расхождение в данных доходит до 10% и не может объясняться сезонностью.

Нидерландские журналисты назвали имена военных, якобы причастных к крушению Boeing над Донбассом в 2014 году. В числе возможных подозреваемых — россиянин Сергей Мучкаев, якобы руководивший передвижением конвоя, перевозившего ЗРК «Бук».

В ежегодный рейтинг QS World University Rankings 2020 вошло 25 российских вузов, 15 из них улучшили свои позиции, пять заняли более низкие места. Первым среди российских учебных заведений остается МГУ.

Суд во Владивостоке оштрафовал на 37,6 млн руб. третью участвовавшую в отлове косаток компанию — ООО «Сочинский дельфинарий». Его признали виновным в нарушении правил рыболовства.

Президент Украины Владимир Зеленский исключил объявление дефолта в стране. Он заявил, что в июле Украина начнет готовить новую программу помощи с Международным валютным фондом.

Москва перейдет на раздельный сбор мусора к 31 декабря 2019 года. К концу года в каждом дворе должен появиться дополнительный контейнер для вторсырья — пластика, стекла, бумаги, картона и металлических банок.

Бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций Мишеля Платини освободили из-под стражи. Он был задержан во Франции накануне по подозрению в коррупции. О деле

О предстоящих 19 июня событиях читайте в анонсе “Ъ”.