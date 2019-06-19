Главные анонсы 19 июня

В Москве откроется форум социальных инноваций регионов, который, как ожидается, посетят около 30 тыс. человек. В его работе должен принять участие президент России Владимир Путин. Форум продлится до 21 июня.

Энергетическое агентство Дании проведет слушания по третьей заявке оператора газопровода «Северный поток-2» на строительство газопровода в датской исключительной экономической зоне. Nord Stream 2, оператор «Северного потока-2», официально признал отсрочку ввода проекта как минимум на полгода в том случае, если Дания будет настаивать на прокладке газопровода по новому маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм. Подробнее

В Нидерландах пройдет пресс-конференция Совместной следственной группы, занимающейся расследованием крушения Boeing на Украине в июле 2014 года. Ожидается, что будут официально названы имена лиц, которые несут ответственность за крушение лайнера. Накануне, 18 июня, нидерландские журналисты в эфире телевидения назвали людей, якобы имеющих отношение к трагедии.

Две версии крушения Boeing под Донецком 17 сентября Минобороны РФ представило новые доказательства непричастности России к трагедии Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», который был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. О различии взглядов на катастрофу России и международной комиссии — в справке “Ъ”. Читать далее

В Минске состоится заседание контактной группы по урегулированию по Украине. Будет обсуждаться снятие экономической блокады с Донбасса. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский вернул на пост представителя страны на переговорах по Донбассу Леонида Кучму. Мирные инициативы, которые тот высказал на предыдущем заседании контактной группы в Минске, включают запрет на открытие украинскими военными ответного огня и снятие с Донбасса экономической блокады. О реакции Верховной рады

В штате Юта (США) будет оглашен приговор разработчику компьютерных игр россиянину Олегу Тищенко. Его задержали в Грузии и нынешней весной экстрадировали в США. Россиянина обвиняют в попытке вывезти из страны руководство по эксплуатации и обслуживанию истребителей F-16, которое он купил на eBay. По его словам, документы нужны были для создания высокоточного авиасимулятора. Подробнее о деле

Во Франции продолжится Международный аэрокосмический салон Ле-Бурже. Россия принимает в ней участие, но военную технику не представляет.