Зеленский заявил о подготовке новой программы помощи от МВФ

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с немецкими бизнесменами исключил объявление дефолта в стране. Господин Зеленский заявил, что Украина продолжит сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ), Всемирным банком и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

«Мы начинаем договоренности с МВФ, будем готовить новую программу уже в июле, дефолта не будет. Как президент я не буду влиять на суд или банковскую систему»,— сказал Владимир Зеленский, которого цитирует его пресс-служба.

Он пообещал, что гарантирует иностранным бизнесменам независимость инвестиций и отсутствие давления. По словам господина Зеленского, в его планах также обеспечить независимость судов и правоохранительных органов, создать «электронную таможню» и бороться с контрабандой.

21 мая в Киев прибыла миссия МВФ для оценки реформ и пересмотра действующей программы. Представители организации должны были пробыть в городе в течение двух недель, но из-за роспуска Верховной рады сократили график работы и досрочно покинули страну.

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский рекомендовал Владимиру Зеленскому отказаться от программы помощи МВФ или объявить дефолт. Советник президента Украины Дмитрий Разумков на это ответил, что украинские власти вряд ли откажутся от предоставляемой фондом помощи.

О ситуации в стране — в материале “Ъ” «Украинские выборы проверяют на конституционность».