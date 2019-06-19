Третью участвовавшую в отлове косаток компанию оштрафовали на 37,6 млн рублей

Фрунзенский районный суд Владивостока оштрафовал ООО «Сочинский дельфинарий» на 37,6 млн руб. за нарушения правил рыболовства. Эта компания входила в число тех, кто занимался отловом косаток и белух, содержащихся в «китовой тюрьме» в Приморье. Как постановил суд, «Сочинский дельфинарий» выловил с нарушениями двух косаток, сообщает «РИА Новости».

Региональное пограничное управление ФСБ направило в суд документы по административным делам в отношении четырех компаний. Две из них также были оштрафованы: ООО «Белый кит» — на 28 млн руб., ООО «Океанариум ДВ» — на 56,4 млн руб. Рассмотрение дела в отношении ООО «Афалина» продолжится 24 июня.

С ноября 2018 года в вольерах бухты Средней содержатся 11 косаток и 90 белух. Млекопитающих якобы планировали продать в океанариумы Китая. Сахалинский областной суд признал, что косаток, попавших в «китовую тюрьму», выловили незаконно. После того, как суд отказался выпускать косаток из «китовой тюрьмы», туда стали водить экскурсии для детей.

Почему отловщики не следуют рекомендациям ученых, читайте в публикации “Ъ FM” «"Китовую тюрьму" превратили в детский дельфинарий».