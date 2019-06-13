Статье 228 сокращают сроки

Послабления давно назрели: депутаты хотят скорректировать наказание за хранение наркотиков. Изменения коснутся статьи 228 Уголовного кодекса. Законопроект могут внести в Госдуму до конца весенней сессии. За хранение запрещенных веществ в крупном размере предлагается понизить максимальный срок заключения с десяти до пяти лет. Поможет ли это избежать повторения ситуаций, как с Иваном Голуновым? И ждать ли еще каких-то изменений? Выяснял Григорий Колганов.

Статью 228 еще называют «народной». По данным фонда «Русь сидящая», по ней отбывают реальные сроки почти 140 тыс. человек. Помимо изготовления и перевозки наркотиков, она карает также за их приобретение и хранение: в крупном размере — от трех до десяти лет тюрьмы, в особо крупном — от десяти до 15 лет.

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Попасть под 228 статью легко: по некоторым веществам требуемые для уголовного дела объемы составляют доли грамма. В Госдуме решили смягчить ответственность. За крупный размер сейчас может грозить от трех до десяти лет лишения свободы, а станет от двух до пяти, за особо крупный меняют только нижний порог — с десяти до пяти. Но если при этом не пересмотреть объемы, истории, подобные делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, будут повторяться, считает адвокат, бывший сотрудник управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД России Евгений Черноусов:

«Это ничего не решит, это просто видимость. Они решили каким-то образом показать, что они обеспокоились этой проблемой.

Они уменьшат наказание по этой статье — не с этого надо начинать. Надо пересмотреть размеры, с которых наступает уголовная ответственность: значительный, крупный и особо крупный».

Законопроект о смягчении 228-й статьи создавался экспертным советом при президентском омбудсмене Татьяне Москальковой, и началась эта работа еще в прошлом году. Член совета Валентин Гефтер признает: предлагаемые поправки не уберегли бы Ивана Голунова от проблем, они направлены на другое. За счет дел о хранении наркотиков в крупном размере полиция сейчас серьезно повышает показатели по тяжким преступлениям. Теперь эти деяния могут перейти в категорию «средней тяжести», и красивую статистику на них уже не сделать, считает Гефтер: «Они набирали статистику не за счет поисков серьезных сбытчиков, а за счет такого рода людей. Смягчение вынудит их заниматься и более серьезными делами. Это может быть сделано для того, чтобы меньше обычных людей, реальных потребителей, а не сбытчиков сидели. Речь не идет о борьбе с фальсификациями. Просто, может быть, надеются, что косвенных провокаций будет меньше».

Помимо этого, осужденным за преступление средней тяжести, как отмечают авторы законопроекта, легче претендовать на условно-досрочное освобождение. В целом, предлагаемые меры вроде бы гуманные. Но есть и обратная сторона. Как рассказывает бывший высокопоставленный офицер ФСКН Дмитрий Аскюто, задержанные за крупный и особо крупный размер с перспективой десяти и 15-ти лет тюрьмы весьма охотно идут на контакт со следствием и нередко помогают раскрыть всю преступную цепочку. Если им будет грозить в два раза меньший срок, желания сотрудничать поубавится, полагает господин Аксюто: «Пять и десять лет — конечно, разница большая. Верхний порог именно этой статьи дают чрезвычайно редко. Работы будет больше, нужно выявлять всю цепочку. Например, одного человека взяли, у него крупный размер, и неизвестно, у кого он достал наркотики и кому он собирался или продал.

Соответственно, он не пойдет на контакт».

У законопроекта о смягчении статьи 228 очень высокие шансы на успех, ведь его поддержали в МВД, ФСБ, Генпрокуратуре и Верховном суде.

Спецкорреспондент «Медузы» Иван Голунов обвинялся в покушении на сбыт наркотиков. Это часть первая 228-й статьи, по которой грозит до 20 лет тюрьмы. В марте МВД разработало законопроект, исключающий злоупотребления этой нормой, однако документ до сих пор не внесен в Госдуму.