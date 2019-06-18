Красноярского губернатора требуют наказать за цитаты нацистских лидеров

Красноярский правозащитник Ольга Суворова подала заявление в краевое управление Следственного комитета России с просьбой привлечь к ответственности губернатора Александра Усса, который накануне журналистам процитировал слова одного из нацистских лидеров. Госпожа Суворова сообщила “Ъ-Сибирь”, что усматривает в заявлении губернатора признаки нарушения ст. 354 УК РФ (реабилитация нацизма), ст. 20.3 КоАП (пропаганда нацизма) и этики госслужащих.

На вопрос журналиста о ситуации в лесной отрасли края губернатор заявил: «Причем здесь коррупция и карманы чиновников, я себе представить не могу. Мне вспоминается цитата, если я не ошибаюсь, Геббельса во времена гитлеровской Германии: «Чем абсурднее ложь, тем больше в нее верят люди». Но, слава богу, мы живем уже в другие времена».

Госпожа Суворова в своем заявлении в правоохранительные органы сообщила, что считает себя оскорбленной: «Мои родственники воевали с нацистской Германией в годы Второй мировой войны и использование цитат нацистских лидеров в эфире телеканала является кощунственным». Она также отметила, что «чиновник категории А, коим является Александр Усс, полностью осознавал и отождествлял цитирование одного из лидеров нацистской Германии с нормами права и этики, принятыми в Российской Федерации». В пресс-службе следкома сказали “Ъ-Сибирь”, что им ничего не известно о поступлении такого заявления

Заявлению губернатора предшествовал отчет председателя Счетной палаты Красноярского края Татьяны Давыденко, которая в июне рассказала депутатам, чиновникам и сотрудникам правоохранительных органов о результатах проверки местного министерства лесного хозяйства и нарушениях в этой отрасли. По ее данным, более 5 млн га сдаются в аренду на льготных условиях. При общем объеме вырубки 10 млн куб. м в производство пошли только 1,6 млн куб. м древесины.

Подробнее об одном из последних громких дел по ст. 20.3 КоАП — в материале “Ъ” «Журналистке предъявили публикации в соцсетях»

Илья Николаев