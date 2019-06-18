Главные новости к утру 18 июня

США отправят тысячу военных на Ближний Восток в ответ на «угрозу», исходящую от Ирана. По словам и. о. министра обороны США Патрика Шанахана, Вашингтон не стремится к конфликту с Тегераном. Эта мера, по мнению Пентагона, поможет усилить безопасность уже находящихся на Ближнем Востоке военных и укрепить национальные интересы. О конфликте США и Ирана.

Президент Украины Владимир Зеленский считает санкции единственным дипломатическим средством против России для достижения конкретных результатов. Он выступил за их расширение.

Президент США Дональд Трамп потребовал от газеты The New York Times раскрыть источники после публикации статьи о кибератаках США на российскую инфраструктуру. Он назвал их фальшивыми. О статье NYT.

Меньше половины россиян (47%) сообщили о планах своих детей поступить в высшее учебное заведение. В 2010 году количество детей жителей РФ, поступающих в вузы, составляло 80%. О профессиях будущего.

Бывший президент Египта Мохаммед Мурси умер в результате сердечного приступа во время выступления с речью в суде. Однако движение «Братья-мусульмане» (запрещено в РФ) считает смерть господина Мурси «стопроцентным убийством». О смерти экс-президента.

Неизвестные в Москве избили исполнительного директора Фонда кино и продюсера Вячеслава Тельнова. Он рассказал, что «нападавшие сняли все произошедшее на камеру телефона и скрылись».

По данным ООН, количество жителей России через 59 лет (к 2078 году) может сократиться до 100 млн человек. К 2100 году, по подсчетам экспертов организации, в РФ будет проживать 83,7 млн человек. О тенденциях в демографии.

О предстоящих 18 июня событиях читайте в анонсе “Ъ”.