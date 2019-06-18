США отправят около тысячи военных на Ближний Восток из-за «иранской угрозы»

США подготавливают порядка тысячи военных для отправки на Ближний Восток в ответ на «угрозу», исходящую от Ирана, и.о. министра обороны США Патрик Шанахан. Ранее о планах Вашингтона отправить в этот регион дополнительные силы сообщило агентство Reuters.

«Я разрешил перебросить около тысячи дополнительных военнослужащих для выполнения оборонительных задач, связанных с угрозами с воздуха, с моря и с суши»,— приводятся в сообщении Пентагона слова и.о. министра обороны США Патрика Шанахана. Он отметил, что Вашингтон не стремится к конфликту с Ираном. Господин Шанахан отметил, что эта мера поможет усилить безопасность уже находящихся на Ближнем Востоке военных и укрепить национальные интересы. По словам и.о. министра, США и в дальнейшем могут принимать решение о расширении военного присутствия в этом регионе.

Напомним, 13 июня в Оманском заливе потерпело бедствие два нефтяных танкера, принадлежащих норвежской и японской компаниям. По данным СМИ, они подверглись торпедной атаке. США обвинили в ней Иран, тот свою вину отрицает.

Подробности — в материале “Ъ” «В Оманском заливе разгораются танкеры».