«Братья-мусульмане» считают смерть бывшего президента Египта «стопроцентным убийством»

Движение «Братья-мусульмане» (запрещено в РФ) назвало смерть бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси «стопроцентным убийством». Господин Мурси умер накануне во время заседания суда по его делу.

В заявлении на своем сайте движение обвинило нынешние власти Египта в «преднамеренном убийстве» бывшего президента и заявили о необходимости провести международное расследование для выяснения «истинных» причин смерти. Кроме того, «Братья-мусульмане» призвали к массовым протестам по всему миру перед посольствами Египта.

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Позже сын господина Мурси сообщил Reuters, что власти страны отказали ему в просьбе похоронить отца на семейном кладбище. По его словам, семья бывшего президента не знала, куда увезли его тело, а с властями удалось связаться только через адвокатов.

Господину Мурси стало плохо во время судебного заседания. По данным СМИ, бывший политик попросил у судьи слово и во время этой речи потерял сознание и умер. В суде рассматривалось дело о шпионаже в пользу Катара, по которому бывший президент проходил главным обвиняемым.

Мохаммед Мурси был президентом Египта с 2012 по 2013 год. Его свергли в результате военного переворота. После отстранения от власти против него возбудили пять уголовных дел. Помимо обвинений в шпионаже, дело завели из-за столкновения у президентского дворца между его сторонниками и противниками в декабре 2012 года, шпионажа в пользу «Хамаса», побега из тюрьмы во время массовых беспорядков 2011 года и за оскорбление судей.

Подробнее о смерти бывшего президента Египта читайте в публикации “Ъ” «Мохаммед Мурси ушел не до конца приговоренным».