Стала известна причина смерти бывшего президента Египта Мурси

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в результате сердечного приступа, сообщило Reuters со ссылкой на государственное телевидение страны. Отмечается, что господин Мурси страдал доброкачественной опухолью, он регулярно проходил медосмотры.

Ранее движение «Братья-мусульмане» (запрещено в РФ) назвало смерть господина Мурси «стопроцентным убийством». Кроме того, «Братья-мусульмане» призвали к массовым протестам по всему миру перед посольствами Египта.

Напомним, господин Мурси умер накануне во время заседания суда по его делу. Там рассматривалось дело о шпионаже в пользу Катара, по которому бывший президент проходил главным обвиняемым.

Мохаммед Мурси был президентом Египта с 2012 по 2013 год. Его свергли в результате военного переворота. После отстранения от власти против него возбудили пять уголовных дел. Помимо обвинений в шпионаже, дело завели из-за столкновения у президентского дворца между его сторонниками и противниками в декабре 2012 года, шпионажа в пользу «Хамаса», побега из тюрьмы во время массовых беспорядков 2011 года и за оскорбление судей.

Подробнее о смерти бывшего президента Египта читайте в публикации “Ъ” «Мохаммед Мурси ушел не до конца приговоренным».