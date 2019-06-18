Директор Фонда кино сообщил о нападении на него в Москве

Неизвестные в Москве избили исполнительного директор Фонда кино и продюсера Вячеслава Тельнова, об этом он сообщил ТАСС. По его мнению, ограбление не было целью нападавших.

Господин Тельнов рассказал, что «нападение произошло около дома, нападавшие сняли все произошедшее на камеру телефона и скрылись». Он планирует в ближайшее время написать по этому факту заявление в полицию.

Господин Тельнов стал исполнительным директором Фонда кино в конце 2018 года. Ранее господин Тельнов возглавлял Госфильмофонд.