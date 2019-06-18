Зеленский выступил за расширение санкций против России

Президент Украины Владимир Зеленский считает санкции единственным дипломатическим средством против России для достижения конкретных результатов. В интервью немецкой газете Bild он отметил, что их необходимо расширить, если на Донбассе не будет установлено перемирие и не восстановится территориальная целостность Украины.

«Мы убеждены в том, что санкции нужно сохранять до тех пор, пока не будут восстановлены территориальная целостность и суверенитет Украины»,— сказал господин Зеленский. По словам президента Украины, санкции можно ужесточить, если они не оказывают нужного воздействия.

Сегодня, 18 июня, господин Зеленский посетит Германию, где проведет переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, официальным представителем правительства ФРГ Штеффеном Зайбертом и с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

Первый официальный зарубежный визит Владимира Зеленского состоялся 4–5 мая. В Брюсселе он встретился с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини, главой Евросовета Дональдом Туском и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Подробнее о встрече — в материале “Ъ” «Владимир Зеленский дал премьеру в Брюсселе».