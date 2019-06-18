Главные анонсы 18 июня

В 12:00 начнется пленарное заседание Государственной думы. В повестке дня, в частности, рассмотрение законопроекта о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Напомним, 1 февраля США начали процедуру выхода из Договора о РСМД, обвинив Россию в несоблюдении соглашения. На следующий день Россия объявила о симметричном ответе. В конце мая Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении действия Договора о РСМД. О судьбе договора

Что нужно знать о Договоре о РСМД Читать далее

В американском штате Орландо президент США Дональд Трамп объявит о намерении баллотироваться на второй срок. В кампанию уже включились более 20 кандидатов от Демократической партии. В их числе бывший вице-президент Джо Байден и Берни Сандерс, который был одним из двух главных претендентов на роль кандидата от демократов на выборах в 2016 году. О кандидатах-демократах

В Индии пройдет выездная сессия Восточного экономического форума. Ее проведет заместитель председателя правительства РФ — полпред президента в Дальнефостом федеральном округе Юрий Трутнев.

Во Франции продолжится Международный аэрокосмический салон Ле-Бурже. Россия принимает в ней участие, но военную технику не представляет.

В Берлине канцлер Германии Ангела Меркель обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским минские договоренности и реформы на Украине. 17 июня господин Зеленский провел в Париже аналогичные переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макорном. Напомним, Владимир Зеленский вернул на пост представителя Украины на переговорах по Донбассу бывшего президента страны Леонида Кучму. Мирные инициативы, которые тот высказал на заседании контактной группы в Минске, включают запрет на открытие украинскими военными ответного огня и снятие с Донбасса экономической блокады. О реакции Верховной рады

В Советском районном суде Махачкалы пройдет заседание по избранию меры пресечения редактору отдела «Религия» дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева. Он подозревается в финансировании терроризма. По версии следствия, журналист переводил деньги на счета Абу Умара Саситлинского, известного в Дагестане исламского проповедника. Подробнее о деле

Должен завершиться очередной административный арест Леонида Волкова, бывшего руководителя штаба оппозиционера Алексея Навального. Напомним, 10 июня господин Волков уже пытался выйти из изолятора после 20-дневного ареста за нарушение правил организации митинга — за акцию против повышения пенсионного возраста, прошедшую в Москве 9 сентября 2018 года. Тогда на него составили еще один протокол по ст. 20.2 КоАП РФ (за ту же акцию, только в Санкт-Петербурге) и в тот же день арестовали. По словам Леонида Волкова во втором арестном деле есть справка, где фигурируют, помимо Санкт-Петербурга, еще семь городов.