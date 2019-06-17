Зеленский заявил о неготовности Киева к диалогу с ДНР и ЛНР

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не готова к диалогу с «сепаратистами». На совместном брифинге президент Франции Эмманюэль Макрон отметил, что господин Зеленский готов прекращению огня и к проведению новых переговоров в минском формате.

«Мы не готовы на диалог с сепаратистами. Именно так, потому что я услышал перевод. Мы готовы действовать в минском формате, продолжать в минском формате взаимоотношения, прекратить огонь, я это не раз декларировал»,— объяснил президент Украины. После чего господин Макрон сказал, что не уверен в правильности перевода его слов на украинский. «Я говорил о вашей готовности общаться с людьми, которые живут на оккупированных “сепаратистами” территориях. Вот что я имел в виду»,— сказал президент Франции.

Ранее на встрече двух президентов, господин Макрон заявил, что необходимо хорошо подготовиться перед встречей в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция, Германия). По его словам, необходимо придать динамики минскому процессу.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия готова к встрече в «нормандском формате». Господин Лавров отметил, что ключевым механизмом выполнения минских договоренностей является контактная группа. По его словам, она является единственной платформой, «на которой работают совместно Киев, Донецк и Луганск при содействии со стороны России и ОБСЕ».

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