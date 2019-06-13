«Дело Голунова обратило внимание на давние претензии к российской полиции»

В среду в Москве прошел не разрешенный властями «Марш за свободу Ивана Голунова». Несмотря на то что накануне уголовное дело в отношении журналиста было прекращено, на акцию вышли несколько тысяч человек. Акция сопровождалась жесткими задержаниями более пяти сотен ее участников. Как зарубежные СМИ отреагировали на освобождение Ивана Голунова и протестный марш — в подборке “Ъ”.

Der Spiegel (Гамбург, Германия)

Если кто-то верил, что с освобождением журналиста Ивана Голунова что-то в России изменилось, надеясь хотя бы на чуть большую свободу слова и собраний, то они увидели, где в этом авторитарном государстве устанавливаются ограничения.

Мирные демонстрации состоятся только в том случае, если государственная власть этого пожелает. Протесты перед Министерством внутренних дел с требованием освобождения Голунова были исключением, как и вообще вся эта ситуация, которая, как это ни удивительно, закончилась освобождением журналиста. Подавление полицией акций протеста в среду должно дать понять следующее. Пусть никто не думает, что теперь в стране может начаться большая либерализация. Дорога к зданию МВД перекрыта, в толпе перемещаются люди с черными видеокамерами, на сумках у них значки с надписью «Свободу Ивану Голунову». Это сотрудники спецслужб, которые все подробно снимают.

Люди, которые в знак солидарности с Голуновым пришли на мирное шествие, знают об этом. Они пришли, хотя знают, что акция не была одобрена властями, и официальная причина этого: чтобы не препятствовать празднованию Дня России. Но протестующие хотят показать, что для них дело Голунова не закрыто фактом его освобождения.

Sueddeutsche Zeitung (Мюнхен, Германия)

Состоявшийся марш вновь показал, насколько незначительную свободу мнений готовы допустить власти. Многочисленные полицейские были направлены на сдерживание акции протеста. Они заблокировали дороги и расставили автобусы для транспортировки задержанных участников демонстрации…

Участники прошли мирным маршем по улицам, некоторые пели, играли на гитаре. Они требовали справедливости в отношении Голунова и свободы для всех тех, кто преследуется несправедливо. Кто-то аплодировал российскому гимну, звучали поздравления с Днем России, когда отмечается создание независимой России после распада Советского Союза.

Некоторые участники марша надели футболки с надписью «Я/Мы Иван Голунов», которую разместили на первой полосе вышедшие в понедельник три ведущие российские газеты. Слоган «Свобода Ивану Голунову» тоже стал с этого времени символичным. Он является требованием свободы прессы, протеста против коррумпированной судебной системы, произвола властей и против распространенной в России практики устранять неудобных людей с помощью ложных обвинений. И в некотором смысле также против ареста участников мирных демонстраций, что происходит практически во время любого протеста в Москве.

The Guardian (Лондон, Великобритания)

Освобождение из-под домашнего ареста стало неожиданным. Ему предшествовала беспрецедентная демонстрация солидарности российских журналистов и деятелей культуры, а также многодневные акции протеста по всей России и за рубежом, которые, похоже, застали Кремль врасплох. Освобождение Голунова с ликованием встретила преследуемая властями российская оппозиция в надежде, что это событие станет поворотным пунктом в становлении гражданского общества. Однако массовые задержания в среду, возможно, разбили эти надежды.

Участники акции говорили, что вышли на нее также в стремлении привлечь внимание к широко распространенной, по словам правозащитников, полицейской практике — подбрасывать наркотики невиновным людям или фабриковать другие улики.

Financial Times (Лондон, Великобритания)

Уступка властей, включая возможные обвинения против полицейских, организовавших арест Голунова, стала редким шагом назад со стороны Кремля, который уже обеспокоен растущим недовольством народа из-за снижения уровня жизни. Все это уже выразилось в рекордном падении рейтинга Владимира Путина.

Дело Голунова лишний раз обратило внимание на давние претензии к российской полиции, которая жестко обходится с журналистами, к большому количеству преследований по «наркотическим» статьям и к практике фальсификации улик.

The New York Times (Нью-Йорк, США)

Мероприятие, результатом которого стали массовые аресты, стало лишним подтверждением причины недовольства протестующих. ОМОН произвольно выхватывал людей из толпы, задерживал фотокорреспондентов и репортеров.

Власти освободили Голунова во вторник, признав, что достаточных доказательств его вины нет. Было также начато расследование против задержавших его полицейских. Это, по-видимому, соответствовало требованиям организаторов акции протеста. Но несколько тысяч человек все равно вышли на улицу, говоря, что освобождение репортера является лишь уловкой для ослабления акции протеста, а также что проблема злоупотреблений в полиции намного шире данного конкретного случая.

Резкий поворот в отношении Голунова произошел на фоне экономической стагнации, которая значительно уменьшила благосостояние россиян, и целого шквала локальных протестов в регионах, которые также связаны с коррупцией и финансовыми проблемами. В ряде случаев власти шли на компромисс, чтобы сбить протестную волну — именно это и было целью освобождения Голунова, предполагают (вчерашние.— “Ъ”) демонстранты.