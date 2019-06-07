Квартирниковый вопрос

Второй светский вечер программы ПМЭФ традиционно заполнили вечеринки банков — ВТБ, Сбербанка, «Открытия», Газпромбанка. Светский дебютант форума нынешнего года банк «Тинькофф» дает концерт оперных звезд Андреа Бочелли и Аиды Гарифуллиной сегодня вечером на Дворцовой площади. В текущем году к конкурсу второго дня на лучший танец для делегатов присоединились Forbes, РЖД и «Роснано».

Занятно, что сразу две вечеринки назывались «Квартирник»: один традиционный — у первооткрывателей этого жанра в контексте ПМЭФ банка «Открытие», другой — новичок от Анатолия Чубайса. Третий «Московский квартирник» с концертом группы «Сплин» состоится сегодня вечером, делают его правительство Москвы и журнал GQ.

Год назад по итогам вечера четверга пришлось констатировать, что организаторы выбирают не только артистов из одной предсказуемой колоды карт, но и места для проведения своих мероприятий тоже — и только меняются этими артистами и местами из года в год.

В этот раз была проделана явная большая работа по выявлению новых площадок на городской карте. Карта оказалась обширной, так что почти не было шансов успеть и на Sberbank Night, и на торжественный прием «Время, вперед» от ВТБ.

Сбербанк вернулся к истокам ПМЭФ — в специально когда-то для нужд форума построенный седьмой корпус «Ленэкспо». После коктейльной части, где Германа Грефа и стоявших рядом с ним Александра Жукова и Александра Машкевича принялся развлекать обязательный на вечеринках Сбербанка менталист, все прошли за столы. По огромной сцене поплыл корабль, на котором стояли солисты Мариинского театра и пели «Аллилуйя любви». Навстречу кораблю летела женщина в костюме кометы. После этого на капитанский мостик корабля вышел господин Греф и выступил с речью о том, что уж он-то помнит этот форум совсем крошкой. Действительно, мощным развитием ПМЭФ обязан именно господину Грефу, которому в статусе главы Минэкономразвития было поручено им заниматься. Дальше продолжилась развлекательная программа, в которой нашлось место даже для фламенко.

Банк «ВТБ» предложил революционную тему: мужчинам выдавали гвоздички в петлички, барышни-хостес были наряжены в белые малевичевские платья с красными звездами на груди, выступала группа «Любэ». И все-таки вишенкой на этом торте стало специальное появление Вячеслава Бутусова. Делегаты форума очень любят песню на стихи Ильи Кормильцева «Скованные», и он, конечно, спел эту актуальную песню и другую актуальную песню — «Гудбай, Америка» из репертуара группы Nautilus Pompilius на пике ее творческой формы. В общем, банк не призывал революционный держать шаг, а, напротив, скорее отговаривал от этого варианта развития.

Газпромбанк встречал гостей крабами, шампанским Cristal, концертом Земфиры, конферансом Ренаты Литвиновой и практически беспрецедентной строгостью идентификации гостей на входе. Тут же появились теории, из-за кого это случилось. Президента России на празднике не было, были зато Марина и Виктор Лошак, Станислав Воскресенский, Светлана Дрыга, Федор Бондарчук, Евгения Маркова, Константин Эрнст, Вячеслав Муругов, Татьяна Арно, Сергей Рябцов, Наталья Дубовицкая.

Аудитория выступавшей с душой и мастерством Земфиры в итоге оказалась совсем небольшой, так что как раз этот концерт можно было бы назвать квартирником.

Но все-таки максимально к формату приблизилось «Роснано». Там собрались люди спокойные, не намеренные прожигать жизнь в безумных танцах. Говорили об энергопотреблении и других важных вещах. Public talk с участием Анатолия Чубайса, Владимира Васильева, Андрея Бреслава, Ильи Фоминцева и Алексея Гуревича модерировал Александр Ф. Скляр. Он же потом и спел. Но это все же скорее пример того, как артиста адаптировали под мероприятие.

Наоборот было на приеме РЖД, проходившем в музее этой организации. Всю площадку под руководством не только музыканта, но и режиссера Игоря Сукачева сделали иммерсивной, похожей на поезд очень дальнего следования, полный всевозможных форм жизни в нем. Артисты были обаятельными, концепция — симпатичной, еда — вкусной, а хиты Гарика Сукачева идеально довершали полотно.

И все-таки именно «Квартирник "Открытия"» наконец-то стал местом, где светски ориентированные участники ПМЭФ не разбегались друг от друга, а, наоборот, друг к другу прибивались и строили совместные планы поздних ужинов.

Прибивались, впрочем, еще и в силу незаурядного скопления людей. В какой-то момент охрана на входе была вынуждена отказывать желавшим попасть на концерт, и им пришлось прямо тут же, на автобусной полосе Гороховой улицы, составить свою альтернативную тусовку. Внутри все было в лучших традициях этих рок-н-ролльных вечеринок. Надо понимать, что «Квартирник» по-прежнему, как и до перемен в менеджменте, делает агентство «Маури» Валерия Абеля, и что-то он понимает важное про атмосферу коллективной радости — не важно, жара или холод, ДДТ или «Би-2». По завершении концерта часть гостей отправилась к Михаилу Прохорову в ресторан «Терраса», другие пошли привычным маршрутом в караоке «Джельсомино». Третьи — альтернативно привычным маршрутом: мешали спать жителям улицы Рубинштейна.