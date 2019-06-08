КС Молдавии признал нелегитимным формирование нового правительства

Конституционный суд Молдавии признал незаконным указы президента Игоря Додона о назначении премьер-министра и формировании нового состава правительства. «Объявляется неконституционным указ президента Республики Молдова от 8 июня 2019 года о назначении кандидата на должность премьер-министра. Объявляется неконституционным указ президента Республики Молдова от 8 июня 2019 года о создании правительства»,— говорится на сайте КС.

Ранее Конституционный суд Молдавии заявлял о незаконности решений, принимаемых парламентариями с 8 июня. Срок утверждения нового правительства парламентом истек в ночь с 7 июня на 8-е.

Лидер Партии действия и солидарности Майя Санду была избрана на пост премьер-министра Молдавии в субботу, 8 июня. За нее проголосовали более половины (61 из 101) депутатов. Парламент Молдавии также утвердил состав правительства во главе с госпожой Санду.

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