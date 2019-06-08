Молдавские СМИ опубликовали компромат на Додона

В интернет попали несколько сделанных скрытой камерой видеозаписей, на которых запечатлены разговоры президента Молдавии Игоря Додона и лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка. Ролики первым опубликовал принадлежащий господину Плахотнюку телеканал Publika TV.

На первом видео политики обсуждают заключение некого соглашения, которое должно быть подписано в присутствии посла России. Во втором ролике Игорь Додон и Владимир Плахотнюк утверждают, что российская сторона пообещала закрыть все уголовные дела на главу Демпартии в обмен на соглашение о федерализации. Третья видеозапись посвящена денежным переводам, которые господин Додон якобы получил из Москвы. Сообщается, что общая сумма транзакций достигла $1 млн ежемесячно.

Игорь Додон ранее заявлял, что его предупредили о готовящихся провокациях, отмечает Newsmaker. По словам президента, ему известно о том, что «монтируются какие-то записи». Официально представители главы государства пока никак не прокомментировали появившиеся видеозаписи.

Контролирующая правительство Демократическая партия Молдовы требует отставки президента Додона. Партия планирует организовать протесты, чтобы добиться его отставки.

О том, что сейчас происходит в Молдавии и причем здесь Россия, читайте в публикации “Ъ”.