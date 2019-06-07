Экономический форум повышает международность

Крупнейший российский экономический форум с международным участием собрал в Петербурге тысячи иностранных гостей. На уровне лидеров стран на ПМЭФ представлены Китай, Болгария, Армения, Словакия, Молдавия, Абхазия и Южная Осетия, а также Антигуа и Барбуда. Иностранные участники говорили о санкциях, региональных и глобальных проблемах, о войне и мире. Им внимала корреспондент “Ъ” Галина Дудина.

Официальную статистику международного присутствия на форуме в пресс-службе ПМЭФ пока не раскрывают, но до сих пор число иностранных участников с 1997 года стабильно росло. В прошлом году в Петербурге собралось более 17 тыс. гостей из 143 стран. Как заявил ТАСС заместитель главы МИД РФ Александр Панкин, «динамика налицо»: если в прошлом году на форуме были представлены около 400 иностранных компаний из 70 стран, теперь эти показатели улучшились до 450 и 75. Так что ни о какой экономической изоляции России, констатировал дипломат, речи не идет.

Из первых лиц в пятничном пленарном заседании вместе с Владимиром Путиным примут участие председатель КНР Си Цзиньпин, президент Болгарии Румен Радев, премьер-министры Армении и Словакии Никол Пашинян и Петер Пеллегрини и генсек ООН Антониу Гутерриш. Кроме того, на форум приехали президенты Молдавии и Южной Осетии, премьеры Абхазии, Антигуа и Барбуды, а также еще десяток иностранных вице-премьеров.

Впрочем, о напряженности в мире — и вокруг России — зарубежные гости не забывали.

Так, генсек ООН сравнил сегодняшнее перераспределение влияния в мире с противостоянием Спарты и Афин в Древней Греции, которое спровоцировало Пелопоннесскую войну.

«Я не говорю о том, что война неизбежна. Но я говорю о том, чтобы лидеры проявляли мудрость, чтобы мы не катились в новую холодную войну с тем, чтобы мы решали проблемы не только изменения климата, потепления. Чтобы решали проблему глобального политического потепления, которая может подорвать движение к целям развития и безопасность»,— заявил он на торжественном открытии форума.

Говорилось и о региональных проблемах. Так, по словам постпреда РФ при ЕС Владимира Чижова, несмотря на «глубокие и многоплановые противоречия» внутри Евросоюза, России и ЕС необходимо, во-первых, сформировать понимание, какой должна быть модель отношений, во-вторых, восстановить эти отношения «в полном объеме» (хотя заморожены они были, конечно, «не по нашей вине»). Советник премьера Греции Димитриос Веланис, выступавший вместе с господином Чижовым на сессии дискуссионного клуба «Валдай» и говоривший по-русски более свободно и грамотно, чем некоторые российские участники форума, предложил немедленно провести в Греции саммит Россия—ЕС. А присутствовавший там же глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил: «Создались возможности для того, чтобы мы сейчас провели реальный, честный анализ того, есть ли вообще смысл сохранять санкционный режим или нет». Впрочем, хотя критика санкций и противостояния с Россией и раньше звучала из Будапешта и Афин, ни Венгрия, ни Греция пока не заблокировали продление санкций в отношении РФ.

Куда более близкой к реальности выглядела утренняя сессия, посвященная отношениям с Германией, Францией и Австрией. Со всеми тремя странами у России есть двусторонние «диалоги» (Петербургский, Трианонский и Сочинский соответственно) — форматы, которые должны способствовать развитию контактов на уровне гражданских обществ. В четверг утром их сопредседатели впервые провели формальную встречу за одним столом. «Мы все знаем о том, что проблемы есть и что это за проблемы, но их пусть решают правительства. Мы — гражданское общество»,— призвал коллег к конструктивному диалогу президент Ассоциации европейских торгово-промышленных палат и сопредседатель «Сочинского диалога» Кристоф Ляйтль.

Участники круглого стола не обошлись без политических заявлений («Россия — часть Европы», «СМИ искажают картину мира»), но куда охотнее говорили о конкретных проектах в области культуры, экономики, науки, спорта, работы с молодежью и сотрудничества городов-побратимов.

«В России люди нашего поколения все в той или иной мере марксисты. Нас всегда учили, что базис превалирует над надстройкой»,— заявил российский сопредседатель «Сочинского диалога», помощник президента РФ Андрей Фурсенко, доказывая мысль, что развивать отношения надо через конкретные общие дела.

«Если бы наши правительственные комиссии работали бы активнее, таких "диалогов" могло бы быть не три, а в два-три раза больше,— заверил “Ъ” председатель российского координационного комитета "Петербургского диалога", глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков.— Конечно, это была бы большая помощь нашим дипломатам и нашей общественности в достижении целей, а то нам инкриминируется, что, мол, мы захватчики, агрессоры, так? А если бы мы больше работали с гражданскими обществами, то легче было бы отстаивать наши позиции».