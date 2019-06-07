«Ростех» снизит долю в АвтоВАЗе

«Ростех» снизит долю в нидерландской Alliance Rostec Auto B.V. с 33% до 25%, продав часть своей доли партнеру по СП — французской Renault. Alliance Rostec Auto на 100% владеет российским автоконцерном АвтоВАЗ. При этом перевод Alliance Rostec Auto B. V. в российскую юрисдикцию может быть завершена до конца года, однако пока место перерегистрации не выбрано.

«Ростех» снизит свою долю в СП с Renault — единственном акционере АвтоВАЗа Alliance Rostec Auto B. V. — с 33% до 25%, продав часть своей доли французскому партнеру, сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов в ходе ПМЭФ. После этого планируется допэмиссия, уточнил он, а «средства от продажи пакета — более 10 млрд руб.— мы опять вложим в развитие АвтоВАЗа»: «Французские партнеры тоже внесут средства — примерно в соотношении один к трем. То есть на один рубль российских инвестиций придется три рубля французских» (цитата по «Интерфаксу»).

Финансовое оздоровление АвтоВАЗа в 2016 году решили провести основные акционеры завода — Renault—Nissan (в сентябре 2017 года Nissan вышел из альянса) и «Ростех». В рамках первого этапа в декабре 2016 года АвтоВАЗ провел допэмиссию на 26,1 млрд руб., акции выкупили Alliance Rostec Auto (нидерландское СП Renault-Nissan и «Ростеха»), Renaissance Securities и другие миноритарии. В ходе второго этапа весной 2018 года автоконцерн конвертировал в акции долги на 61,4 млрд руб., которые по закрытой подписке приобрело СП. При этом «Ростех» и Renault переуступили в пользу Alliance Rostec Auto права требования по долгам АвтоВАЗа — по 30,7 млрд руб.

Увеличив свою долю в концерне до 96,64%, в октябре 2018 года СП выставило миноритариям АвтоВАЗа принудительную оферту на выкуп их акций. Как следует из списка аффилированных лиц АвтоВАЗа по состоянию на 31 декабря, Alliance Rostec Auto B. V. стал единственным акционером компании, доведя свою долю в капитале автопроизводителя до 100%. Согласно материалам Renault, СП завершило принудительный выкуп акций 26 декабря, приобретя 375,07 млн акций (259,8 млн обыкновенных и 115,25 млн привилегированных), что составило 3,36% уставного капитала АвтоВАЗа. При этом доли в Alliance Rostec Auto были перераспределены: у Renault — 67,61% (ранее — 66,2%), у «Ростеха» — 32,39% (ранее 33,8%).

Сергей Чемезов также сообщил, что место перерегистрации СП в РФ пока не обсуждалось: «В каком городе — пока мы даже не обсуждали. Скорее всего Москва. Надеюсь, что до конца года мы завершим эту работу».

О том, что Alliance Rostec Auto B. V. может быть перерегистрирован в РФ, глава «Ростеха» Сергей Чемезов говорил еще в 2014 году. Тогда СП принадлежало 74,51% капитала автозавода. Он уточнял, что такое «пожелание» исходит от «Ростеха», а офшор был зарегистрирован в Голландии «по просьбе» Renault—Nissan и «не управлял финансовыми потоками», выполняя «чисто административную» функцию. Тогда отмечалось, что госкорпорация еще не проводила переговоров с Renault—Nissan о переводе акций АвтоВАЗа в российскую юрисдикцию. В ноябре 2018 года стало известно о намерении «Ростеха» перевести нидерландскую Alliance Rostec Auto B. V. в российскую юрисдикцию, для этого госкорпорация нанимала юридического консультанта. Юристы тогда говорили “Ъ”, что перерегистрация СП может производиться по требованию правительства в связи с постоянным снижением доли «Ростеха» в капитале Alliance Rostec Auto и, следовательно, снижением того уровня влияния, которое государство может оказывать на процесс принятия решений, касающихся судьбы АвтоВАЗа.

Ольга Никитина