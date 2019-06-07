«Владимир Путин больше ориентировался именно на внешнюю аудиторию»

Владимир Путин призвал защитить отечественный бизнес и раскритиковал расчеты в долларах: президент выступил с речью во время Санкт-Петербургского экономического форума. Кроме того, он отметил избыточное внимание силовиков к предпринимателям и объявил о либерализации законодательства. Также, по мнению президента России, нужно перестать зависеть от американской валюты, а нынешняя модель международных торговых отношений находится в кризисе. О том, как прошел второй день ПМЭФ-2019, ведущему «Коммерсантъ FM» Максиму Митченкову рассказала корреспондент Дарья Костина.

— Начну с того, что выступление президента началось с получасовым опозданием. За речью президента можно было наблюдать практически со всех экранов, которые установлены здесь, на форуме. Люди собирались в коридорах, кто-то садился на пуфики с бокалом красного вина, кто-то при этом угощался мороженым. Все столпились вокруг больших экранов и наблюдали за выступлением президента.

Традиционно для такого формата российский лидер начал с глобальных вопросов — мировая экономика, кризис в нынешней модели международных торговых отношений. И одними из центральных тем, которые Владимир Путин затронул, конечно, стали санкции и торговая война Китая и США.

Президент довольно жестко раскритиковал Вашингтон, которой, по его мнению, распространяет свою юрисдикцию на весь мир, и довольно активно Владимир Путин говорил об этом противостоянии.

Кроме того, как в кулуарах форума говорили некоторые мои собеседники, в торговой войне КНР и Америки именно российский лидер может выступить неким посредником, так как сейчас у него есть возможность пообщаться с Си Цзиньпином, а уже в конце этого месяца Владимир Путин может встретиться с Дональдом Трампом на саммите G-20 в Осаке. Между тем, комментируя позицию России в этом вопросе, президент сказал, что, когда тигры дерутся в долине, то обезьяна сидит и смотрит, чем это может закончиться. Вот примерно такое образное выражение прозвучало у Владимира Путина относительно этой торговой войны.

Конечно, всех привлекло еще его заявление по поводу дела Майла Калви, поскольку Владимир Путин впервые высказался по этому вопросу, сказав, что власти и бизнес — и российский, и иностранный — должны ориентироваться на российское законодательство, что необходимо уважать закон. И здесь только два варианта, по мнению Владимира Путина: вина должна быть доказана, или господина Калви должны отпустить. Ну и Владимир Путин вывел некую формулу: «не воруй, веди себя прилично, и дело с концом».

Но, на самом деле, эти заявления Владимир Путин, его выступления проходили сегодня на фоне другого события, которое и здесь в Петербурге тоже очень активно обсуждается — это дело Ивана Голунова. Вместе с тем, российский президент этот вопрос не обсуждал, никто ему его не задавал. Возвращаясь же к его выступлению, Владимир Путин затрагивал более глобальные вопросы, и действительно очень многие такой масштаб сравнивали с заявлениями российского президента в Мюнхене в 2007 году. То есть больше ориентировался Владимир Путин именно на внешнюю аудиторию.