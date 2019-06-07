«Обстановка перед выступлением президента была нервозной» Корреспондент “Ъ FM” — о том, как проходит второй день ПМЭФ-2019

Российский бизнес страдает нигилизмом: предпринимателей «развратили» льготы и субсидии, заявил на Петербургском экономическом форме министр финансов Антон Силуанов. Он подчеркнул, что задача властей вернуть веру делового сообщества в то, что в страну можно выгодно инвестировать. Но для этого придется побороть представление бизнесменов о том, что «в стране все плохо». Подробности ведущему «Коммерсантъ FM» Борису Блохину рассказала корреспондент Дарья Костина.

— О чем говорят на форуме, какая тема является центральной?

— В преддверии выступления президента Владимира Путина, можно сказать, была нервозная обстановка. Даже такую деталь отмечу — сегодня, когда мы ехали на форум, всех довольно тщательно досматривали, а водителей при подъезде заставляли снимать тонировку с передних стекол автомобилей в обязательном порядке.

Утро, как известно, началось с «Делового завтрака» Сбербанка, на котором, помимо прочего, его участники обсуждали «регуляторную гильотину», которая буквально душит бизнес. Говорилось, что необходимо просто снимать эти требования с бизнеса, который не может из-за них развиваться.

Между тем, я бы отметила, что лейтмотивом форума перед выступлением Владимира Путина стало два дела, два события, которые очень активно обсуждают. Это, конечно, в первую очередь, дело Майкла Калви. «Коммерсантъ FM» задавал вопрос о нем Герману Грефу. Глава Сбербанка назвал инвестора порядочным, открытым и законопослушным бизнесменом, а его дело недоразумением. Кроме того, он добавил, что именно это недоразумение не позволило господину Калви появиться здесь, на форуме. Герман Греф, отвечая на вопрос «Коммерсантъ FM», также говорил о серьезном уроне для бизнеса, для бизнес-климата в связи с делом Калви, поэтому каких-то позитивных сигналов мы сегодня не слышали, к сожалению. При этом глава Сбербанка подчеркнул, что он оптимист и надеется, что в будущем и разрешение недоразумения с господином Калви станет позитивным сигналом для бизнеса.

Стоит отметить, что Майкла Калви сегодня ждали на сессии «Россия-США». Сама она не привлекла большого внимания со стороны участников форума. Не было на ней, в частности, и Виктора Вексельберга, которого тоже здесь ожидали увидеть. Но дело в том, что несколько сессий проходили одновременно, и господин Вексельберг, видимо, выбрал какую-то другую. То есть дело, видимо, не в политических какие-то мотивах, а просто в тайминге.

Вторая обсуждаемая тема в кулуарах — это задержание нашего коллеги из издания «Медуза» Ивана Голунова. Мы попытались задать этот вопрос мэру Москвы Сергею Собянину, который тоже на форуме присутствует, но он от комментариев отказался. В свою очередь, генеральный прокурор России Юрий Чайка тоже сделал несколько заявлений, пообещав взять под контроль дело Голунова.

Что касается Майкла Калви, то господин Чайка подчеркнул, что не сомневается в законности расследования в отношении американца, и никаких сомнений у него в этом нет.

Между тем, глава Роскомнадзора Александр Жаров уже заявил, что лично запросит у МВД информацию о задержании Голунова. Но большинство наших собеседников отказываются делать какие-то развернутые заявления и относительно Ивана Голунова, его задержания, и относительно дела Калви.