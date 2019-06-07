«Больше всего недоволен высказываниями бизнесменов был Антон Силуанов»

Почти 80% бизнесменов не верят в национальные проекты — такими результатами блиц-опроса поделился Герман Греф на «Деловом завтраке» Сбербанка в рамках Петербургского экономического форума. По словам главы кредитной организации, российский бизнес в принципе не очень доверяет властям. О том, как начался второй день ПМЭФ-2019, ведущей «Коммерсантъ FM» Наталье Ждановой рассказал корреспондент Владимир Расулов.

— Довольно резкие заявления делают участники «Делового завтрака» Сбербанка. Чьи высказывания были самыми яркими?

— Можно сделать некоторый вывод, что представители бизнес-сообщества открыто пошли на противостояние с чиновниками. Герман Греф предоставил слово, в первую очередь, именно им. Александр Шохин, глава Российского союза промышленников и предпринимателей, и Алексей Репик, глава объединения «Деловая Россия», и Александр Калинин, глава объединения малых и средних предпринимателей «Опора России», на вопрос, поставленный главой Сбербанка — смогут ли нацпроекты вывести российскую экономику на темпы роста выше мировых — ответили отрицательно.

Господин Шохин также заявил, что нужны реальные реформы, и что первую роль надо отводить частному бизнесу и ему нужны стимулы, а в стране, наоборот, растет роль государства в экономике. С ним согласился и Алексей Репик. По его словам, есть некоторое движение вперед, в частности, уменьшается число административных барьеров и меняется устаревшее регулирование, но доверие бизнеса не безграничное.

Александр Калинин, в свою очередь, подытожил обсуждение заявлением, что, может быть, национальные проекты все-таки приведут к росту экономики, но до мировых показателей она вряд ли дотянет. Кроме того, он подчеркнул, что сейчас сжимаются рынки сбыта для бизнесменов. И из экономических нацпроектов самый важный — это международная кооперация и экспорт, чего, по его мнению, недостаточно. Некоторым арбитром в этом смысле выступил глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, который заявил, что сейчас у бизнеса не осталось рисков, но остался страх, что этот самый бизнес отберут.

Но при этом господин Макаров, что называется, попенял бизнесменам на то, что они не инвестируют сейчас в экономику. Правда, тут же оговорился, что это объясняется тем самым отсутствием уверенности в завтрашнем дне.

Андрей Макаров даже вспомнил историю с главой инвестфонда Baring Vostok Майклом Калви, начав свое выступление с фразы, вот начался очередной день форума, а ни один инвестор не арестован, но и не отпущен, и что это признак стабильности.

— Как на такие настроения реагировали представители правительства?

— Например, Татьяна Голикова, зампред председателя кабмина по вопросам социальной политики, была довольно дипломатична и заявила, что сейчас главное — создать стабильные правила игры. Кроме того, она отметила, что российское образование не соответствует требованиям рынка труда, а эти вызовы нужно опережать. При этом госпожа Голикова привела в пример тот факт, что у индивидуальных предпринимателей уровень бедности среди сотрудников гораздо выше, чем у тех, кто работает по найму. «Это о чем-то говорит», — сказала Голикова, но не уточнила, о чем.

Больше всего недоволен высказываниями бизнесменов был Антон Силуанов, первый вице-премьер и министр финансов. Он заявил, что у бизнеса сейчас процветает нигилизм, что все плохо, как считают бизнесмены, и при этом заявил, что представители этих бизнес-объединений имеют довольно большие прибыли, у них супермаржинальный бизнес, а для малых и средних предпринимателей создаются даже новые режимы.

Можно сказать, что в голосе господина Силуанова даже прозвучала некоторая обида. Он, в частности, отметил, что бизнесмены не вкладываются сейчас в Россию и многие работают по старинке.

Я процитирую: «Заработал — за границу, заработал — в офшор». При этом некоторые бизнесмены все равно просят льготы. И помогать, по словам Антона Силуанова, нужно тем, кто действительно реально работает, и при этом призвал быть максимально позитивными. Кстати, на это Герман Греф сразу выдал одну ремарку — что проблема в том, что бизнесмены с ужасом ждут, когда правительство будет ставить перед ними конкретные задачи.

— Выступил ли на «Деловом завтраке» Алексей Кудрин, главный критик нацпроектов?

— Да, но довольно коротко. Общий смысл его речи сводился к тому, что национальные проекты отменять не нужно, но при этом пока не совсем понятно, каким образом они будут исполняться в полной мере. Глава Счетной палаты, между тем, согласился с тем, что бизнес тоже каким-то образом должен в них участвовать, но при этом без потерь для себя.

Кстати, если говорить еще об одном выступлении, то не все бизнесмены были настолько пессимистичны. Так, Олег Тиньков, глава Тинькофф-банка, заявил, что голосовал за то, что нацпроекты помогут экономическому росту. Правда, он подчеркнул, что не понимает, что такое «нацпроект». Но, по его словам, Россия — это прекрасное место для ведения бизнеса, очень прибыльное. Господин Тиньков привел в пример свой банк, заявив, что если бы было больше частных компаний и меньше государственных, то всем было бы хорошо. Но при этом подчеркнул, что ему стыдно как россиянину за то, что происходит сейчас вокруг дела Майкла Калви. По его словам, впервые реальный бизнесмен, честный и с идеальной репутацией, оказался под стражей, но потом был переведен под домашний арест. И, по словам Тинькова, он надеется, что это станет единственным случаем, который очень быстро разрешится.