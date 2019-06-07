В Шереметьево осталась тонна неразобранного багажа

В аэропорту Шереметьево скопилась тонна неразобранного багажа, сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих в кулуарах Петербургского международного экономического форума. «Говорят, что количество багажа, которое задержано на складе, снижается. Сейчас около тонны багажа не разобрано»,— сказал господин Дитрих (цитата по «РИА Новости»).

Министр уточнил, что в аэропорту привлекли дополнительные силы для разбора багажа.

Ранее Московский метрополитен сообщил, что направит своих сотрудников в Шереметьево, чтобы помочь аэропорту справиться с багажным коллапсом.

Многочасовые задержки в выдаче багажа в Шереметьево начались в конце мая. Как выяснил “Ъ”, проблемы возникли из-за нехватки грузчиков в дочерней структуре «Шереметьево Хендлинг». Гендиректор аэропорта Михаил Василенко подтвердил эту информацию и пообещал устранить сбои за месяц. Минтранс заявил, что «жестко отреагирует» на ситуацию, если она не нормализуется в кратчайшие сроки.

Подробности — в публикации “Ъ” «Минтранс спросит за чемоданы».