Метро Москвы направит сотрудников в Шереметьево для помощи с багажом

Сотрудники московского метро по поручению мэра Сергея Собянина помогут коллегам из аэропорта Шереметьево справиться с багажным коллапсом, сообщили в пресс-службе метро. «Московский метрополитен направит в аэропорт Шереметьево компетентных сотрудников, которые помогут работе аэропорта в рамках имеющихся навыков и с учетом требований транспортной безопасности»,— говорится в сообщении метро (цитата по «РИА Новости»).

В пресс-службе пообещали, что проблем в работе метро не будет: в помощь аэропорту отправят тех, кто не задействован в оперативной работе. «Оказать содействие аэропорту — это поручение мэра Москвы и нормальная практика сотрудничества крупнейших транспортных предприятий Московского транспортного узла»,— говорится в сообщении.

Многочасовые задержки в выдаче багажа в Шереметьево начались в конце мая. Как выяснил “Ъ”, проблемы возникли из-за нехватки грузчиков в дочерней структуре «Шереметьево Хендлинг». Гендиректор аэропорта Михаил Василенко подтвердил эту информацию и пообещал устранить сбои за месяц. Минтранс заявил, что «жестко отреагирует» на ситуацию, если она не нормализуется в кратчайшие сроки.

Подробности — в публикации “Ъ” «Минтранс спросит за чемоданы».