Минтранс спросит за чемоданы

Глава Минтранса Евгений Дитрих пригрозил персонально наказать виновных в многочасовых задержках при выдаче багажа в Шереметьево. Господин Дитрих пообещал поставить этот вопрос на ближайшем заседании совета директоров аэропорта. Руководство Шереметьево уже признало, что к сбоям выдачи багажа привела нехватка персонала и изменение технологии транспортировки багажа.

Министр транспорта Евгений Дитрих на ближайшем заседании совета директоров АО «Международный аэропорт Шереметьево» (МАШ) поставит вопрос о «персональной ответственности» за многочасовые задержки в выдаче багажа прилетевшим в аэропорт пассажирам. Об этом говорится в сообщении Минтранса.

«Руководству аэропорта настоятельно рекомендовано максимально быстро наладить все технологические процессы обслуживания и обработки багажа и при необходимости увеличить количество квалифицированного персонала на всех проблемных участках»,— говорится на сайте ведомства. В Минтрансе воздержались от прочих комментариев, пообещав дать дополнительную информацию, когда она появится.

Проблемы с организацией выдачи багажа в крупнейшем в России аэропорту проявились в первые выходные июня: пассажирам отдельных рейсов пришлось ждать выдачи багажа до пяти часов. Как рассказывал “Ъ” (см. “Ъ” от 4 июня 2019 года), причина задержек — в нехватке персонала компании «Шереметьево Хендлинг», дочерней компании МАШ.

Источники “Ъ” утверждают, что недавно МАШ объявил добор 250 человек.

Год назад пассажиров обслуживала дочерняя структура «Аэрофлота», базового перевозчика МАШ, обеспечивающего 80–90% пассажиропотока воздушной гавани. Подобных сбоев не наблюдалось. Но во второй половине 2018 года транспортировка багажа по территории аэропорта была поэтапно передана «Шереметьево Хендлинг».

Гендиректор МАШ Михаил Василенко 5 июня признал, что задержки связаны с изменением технологии транспортировки и нехваткой людей. «Мы переделали технологию и поняли — нам нужны другие люди, и больше людей. Мы почувствовали, что некоторые расчеты надо поправить. Нам потребовалось какое-то изменение»,— сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Господин Василенко заверил журналистов, что проблема локализована и аэропорт работает «практически в штатном режиме», но сбои закончатся только через месяц.

Участники рынка высказывали предположение, что набор 250 грузчиков за месяц — непростая задача. Персонал набирается из близлежащих к Шереметьево населенных пунктов, и необходимого количества людей в сжатые сроки может просто не найтись. Качество обслуживания в терминалах аэропорта бьет в первую очередь по «Аэрофлоту», пассажиры которого могут выбрать для поездок другие аэропорты, обслуживающие конкурентов национального перевозчика, что снизит доход авиакомпании в высокий летний сезон.

Герман Костринский