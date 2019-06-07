«Именно спасением мира занимается сейчас Владимир Путин»

Первый день Петербургского экономического форума начался с острой дискуссии: Эльвира Набиуллина, Максим Орешкин, Алексей Кудрин и Антон Силуанов разошлись во взглядах на ситуацию в экономике. При этом глава Счетной палаты раскритиковал российские суды и согласился, что дело Майкла Калви пагубно влияет на российский инвестклимат. На этом фоне Владимир Путин несколько изменил свою обычную повестку на ПМЭФ. Политический обозреватель «Ъ FM» Дмитрий Дризе считает, что Кремль решил вмешаться в повестку дня форума и придать дискуссии нужное направление.

Противоречия между министрами экономического блока с одной стороны и Центробанком с другой — история далеко не новая. Также хорошо известно, что глава Счетной палаты Алексей Кудрин любит остро выступить на международных мероприятиях и в пух и прах разнести планы бывших коллег из правительства. И нынешний форум не стал исключением. Хотя, по большому счету, господин Кудрин говорил то, что всем давно известно — ведь действительно где-то что-то у нас порой не так: и суды кто-то «покупает», и доверия к российской Фемиде нет. Да и дело Калви, естественно, пагубно влияет на инвестиционный климат.

Первый вице-премьер Антон Силуанов, конечно, возражает, но тоже, в принципе, говорит правильные вещи — систему надо менять. Острая дискуссия — это хорошо, она предусмотрена сценарием мероприятия: Россия показывает всему миру, что критика власти у нас в порядке вещей. Однако в этот раз могло показаться — что-то идет не так.

В воздухе ощущается какая-то нервозность, все меньше точек соприкосновения.

Как бороться с бедностью? Как улучшать инвестиционный климат?

И вот прямо перед началом форума ФСБ просит ключи безопасности у «Яндекса». Профильные министры вынуждены тратить время — отвлекаться от инвестиций и экономики и обещать защитить одну из немногих российских технологичных компаний от силовиков. Или вот Игорь Сечин, глава «Роснефти», вдруг неожиданно, можно сказать, ставит в тупик аудиторию своим заявлением, что США с помощью санкций получили контроль над «Русалом» Олега Дерипаски и могут еще прихватить и другую стратегическую компанию — «Норникель», а потом подобрать всю российскую горнорудную промышленность.

По идее, если существует такая страшная угроза, то нужно защищать активы, то есть национализировать. Как еще? Все это напоминает пресловутое смятение элит — предвестник неких перемен, в которые, если честно, совсем не верится.

Но вот вдруг ситуация меняется: Владимир Путин меняет график — он неожиданно перенес встречу с главами крупнейших международных информационных агентств. Обычно подобное общение происходит под вечер или вообще на следующий день ПМЭФ. Причем, как правило, без прессы и онлайн-трансляции. В этот же раз, по крайней мере, прозвучали два вопроса на камеру. Первый вроде бы не имел никакого отношения к форуму: российского лидера спросили про глобальные угрозы, ядерную войну и позицию США, которые готовы разрушить всю существующую архитектуру мировой безопасности. Владимир Путин довольно долго в ответ говорил, что Россия ответственна за судьбу мира, а Америка ведет себя не совсем конструктивно, хотя при Трампе все-таки лучше, чем при Обаме, страны стали хотя бы больше торговать между собой.

При чем же здесь Петербургский экономический форум? А при том, что глава государства ответил не только на прозвучавший вопрос об Америке, но и на все внутренние озабоченности. Он сформировал повестку и послал нужный сигнал участникам. Да, у нас не все в порядке, да, не все судьи честные, и стагнация на носу. Президент знает об этом. Но наша задача сейчас — спасти мир. На этом фоне все означенные выше проблемы превращаются в ничто. И именно спасением мира занимается сейчас Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и в перспективе Дональд Трамп. В этом наша историческая миссия. А когда с этим разберемся, тогда и внутри страны наведем, наконец, порядок. До тех же пор национальные проекты не все, но многое исправят. Наверное…