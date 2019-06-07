Губернаторы пообещали Акимову к июлю решить ситуацию со срывом сроков нацпроекта

Губернаторы регионов, вовремя не заключившие контракты с подрядчиками в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» (БКАД), пообещали к 1 июля исправить ситуацию. Вице-премьер Максим Акимов ранее раскритиковал глав регионов, сорвавших план по нацпроекту, и назвал произошедшее «управленческим провалом».

Субъекты федерации должны были заключить контракты к концу мая, но власти Чукотки, Тверской области и Мордовии план сорвали. Хуже всего дела обстоят в Крыму, где проведено всего 5% конкурсов по дорожным объектам. 5 июня на заседании проектного комитета нацпроекта господин Акимов высказал губернатором свое недовольство, сказав им: «Мы так дальше работать не будем».

Как сообщил РБК представитель вице-премьера, 6 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернаторы разъяснили Максиму Акимову, с какими сложностями столкнулись при выполнении нацпроекта. Главы регионов пообещали, что решат все вопросы за месяц, и к 1 июля реализация проекта вернется в график.

Напомним, в рамках нацпроекта на ремонт региональной дорожной сети до конца 2024 года было выделено 4,1 трлн руб. В 2019 году регионы получили на эти цели 106 млрд руб., при этом правительство обязало их до конца мая завершить конкурсы, чтобы летом начать ремонт.

Подробности — в публикации “Ъ” «Дорожный нацпроект стоит на месте».