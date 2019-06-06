Сечин: США завладели некоторыми отраслями промышленности России

Глава «Роснефти» Игорь Сечин считает, что США добились контроля над некоторыми отраслями российской промышленности при помощи санкций против «Русала». «Именно подавление конкурентов стало доминантой экономической и внешней политики США (...) В качестве яркого примера можно привести компанию "Русал", когда результатом нескольких санкционных итераций стала передача администрации США фактического контроля над компанией и, следовательно, алюминиевой промышленностью РФ»,— сказал господин Сечин на панельной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) (цитата по «РИА Новости»).

По словам главы «Роснефти», поскольку у «Русала» есть крупный пакет акций в «Норильском никеле», то влияние США распространилось на никелевый, медный, платиновый и палладиевый сегменты российской промышленности.

В апреле 2018 года принадлежащие бизнесмену Олегу Дерипаске «Русал», En+ и «Евросибэнерго» попали в черный список США. В январе 2019 года ограничения с компаний были сняты с условием, что российский бизнесмен откажется от контроля над предприятиями. Санкции в отношении Олега Дерипаски действуют до сих пор.

Позднее Минфин США объяснил, что ввел санкции против господина Дерипаски по двум причинам: во-первых, предприниматель якобы «действовал от лица высокопоставленного российского чиновника». Во-вторых, господин Дерипаска «работает в энергетическом секторе РФ».

О кадровых перестановках в «Русале» читайте в публикации “Ъ” «"Русал" вернул главу в США».

Подробнее о выступлении господина Сечина — в публикации “Ъ” «Нас ждут великие открытия».