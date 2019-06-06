Какие еще вузы Черноземья оказались в рейтинге «Интерфакса»

Остальные вузы макрорегиона находятся, по оценке «Интерфакса», во второй и первой сотне, поэтому не имеют собственной позиции. Тамбовский госуниверситет имени Державина опустился на 137–138-е места со 130–131-го. Имеющий статус опорного Орловский госуниверситет имени Тургенева, напротив, дорос до 153–154-го со 172–173-го годом ранее.

На 176–179-м месте — Воронежский лесотехнический госуниверситет имени Морозова (171-е место ранее). Снизился до 172–175-го места расположенный в Тамбовской области Мичуринский аграрный госуниверситет (150–153-я строчка). На 188–190-й — Воронежский госуниверситет инженерных технологий (186-я год назад). На 193–196-й — Орловский аграрный госуниверситет имени Парахина (ранее 184–185-е места). Курский госуниверситет расположился на 242–244-м местах (ранее 244–246-е). 245–249-е места — у Воронежского аграрного госуниверситета имени Петра I (252–253-е год назад). Впервые попавший в рейтинг Белгородский аграрный госуниверситет имени Горина занял 251–255-е места. Снизился до 272–273-го места с 263–264-го Липецкий технический госуниверситет. Елецкий госуниверситет имени Бунина в Липецкой области опустился на 279–281-е место со 192–196-го.

282–285-ю строчки Воронежский педагогический госуниверситет (был 236-м) делит с Липецким педуниверситетом имени Семенова-Тян-Шанского (ранее 269–270-е строчки).