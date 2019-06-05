ФСИН не исключила участия Майкла Калви в ПМЭФ

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сообщила, что готова организовать поездку находящемуся под домашним арестом основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). По словам замглавы ведомства Валерия Максименко, участие господина Калви в форуме возможно, если поступит соответствующее уведомление от следственных органов.

«Если такое разрешение поступит — мы со своей стороны все сделаем, все организуем, как надо. Никаких проблем в этом нет»,— сказал замдиректора ФСИН (цитата по «Интерфаксу»).

Прошение об участии Майкла Калви на ПМЭФ отправили представители Baring Vostok. Его адвокат Дмитрий Клеточкин накануне сообщил, что пока разрешения на поездку инвестора на форум нет. Однако источник «Интерфакса» в следственных органах отрицает, что следователи обсуждали с защитой господина Калви его поездку на ПМЭФ.

Основателя фонда Baring Vostok задержали в середине февраля по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, в 2017 году он и его партнеры под видом сделки с акциями похитили у банка «Восточный» около 2,5 млрд руб. Господин Калви был взят под стражу, позднее суд изменил ему меру пресечения на домашний арест. За несколько дней до открытия ПМЭФ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле хотели бы видеть господина Калви на форуме. После этого адвокаты бизнесмена обратились в СКР с просьбой отпустить его на ПМЭФ.

О шансах основателя Baring Vostok посетить ПМЭФ, читайте в материале “Ъ FM”.